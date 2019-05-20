نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس الصف الأول في مصر

استأنف طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية "صناعي – زراعي – تجاري – فندقي"، صباح اليوم، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 /2019.

النتائج هنـــا

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بأن متابعة نتائج غرفة العمليات لامتحانات الدور الأول لدبلومات المدارس الفنية "صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي" جاءت كالتالي:

- لم تتلق الغرفة أي شكاوى من صعوبة الأسئلة أو وجود أخطاء بها سواء كانت مطبعية أو فنية، ولا يوجد سوى ذلك مشكلات اخرى تستحق السرد.

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- لجنة رقم "1823" أولاد يحيى الحاجر الإعدادية بدار السلام "صناعي - إعداد مهني" بمحافظة القاهرة: عانت اللجنة من قلة عدد الملاحظين، وبالتواصل مع مدير عام التعليم الفني بالمحافظة تم حل الموقف بالندب المحلي من الإدارات المجاورة.

- لجنة (3318) طنطا الثانوية الزراعية بغرب طنطا: قام طالب بتمزيق ورقتين من كراسة الإجابة الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية، وتم استدعاء الشئون القانونية للتحقيق معه.