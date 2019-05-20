ريم الفضالة والهام الفضاله: قضية الخلاف تعود من جديد

تحدثت الممثلة الكويتية الهام الفضالة، يوم الأحد، لأول مرة عن الخلاف الذي جرى بينها وبين شقيقتها الممثلة ريم الفضالة، والذي أخذ صدى واسعا في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة.

واستضاف الاعلامي علي العلياني الممثلة الهام الفضالة خلال برنامج “مجموعة انسان” على قناة mbc، حيث سألها عن اسباب الخلاف بينها وبين شقيقتها ريم الفضالة واسباب عدم حضورها حفل ابنتها منى العتيبي.

لكن الهام الفضالة ردت على السؤال بشكل حازم وقوي، رافضة الحديث عن تفاصيل هذه القضية مع شقيقتها ريم، وقالت إن هذا الموضوع مغلق بالنسبة لها مضيفة أن "البيوت أسرار".

Advertisements

وكانت الهام قد قالت في مقابلة سابقة وردا على سؤال عن اختها ريم الفضالة “ما لي شغل فيها” واكدت انه لا توجد علاقة بينهما قائلة: “ابوي لما تزوج مراته الثانية ما ندري عنها وهي بحياتها وانا بحياتي”، بحسب موقع نورت.

والفنانة ريم الفضالة البالغة من العمر 33 عاما دخلت المجال الفني في عام 2011، في مسلسل سيدة البيت مع الفنانة حياة الفهد، وهي أخت الفنانة إلهام الفضالة من والدها، وابنة خالتها الممثلة جواهر.