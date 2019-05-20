تراند اليوم : دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان ..دعاء اليوم الرابع عشر...

يومٌ بعد الآخر ونصل إلى منتصف شهر رمضان الكريم، ومع كل دقيقة تمر به ينبغي للمسلم أن يغتنمها، فشهر رمضان شهر البركات والرحمات من المولى سبحانه وتعالى، ففيه يستجيب الله عز وجل لعباده الصائمين العابدين، فـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي – ﷺ –، قال: “ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ”. ومن هذا المنطلق تقدم “تريندات” دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان

ويقدم لكم موقعنا الاخباري المتميز *الخليج 365* دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان، فشاركنا الثواب وردد معنا: “اللهم أنت أحق من ذكر.. وأحق من عبد.. انصر من ابتغى.. أرأف من ملك.. أجود من سئل.. أوسع من أعطى.. أنت الملك لا شريك لك.. والفرد لا تهلك.. كل شيء هالك إلا وجهك.. لن تطاع إلا بإذنك.. ولن تعصى إلا بعلمك.. تطاع فتشكر.. وتعصى فتغفر.. فاللهم استرنى فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.. يا كريم يا الله”