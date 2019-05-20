مشاهدة مسلسل باب الحارة 10 الحلقة 15 من الجزء العاشر - ما هو الجديد

تحاول الدراما السورية في رمضان هذا العام إنتاج عدد كبير من المسلسلات بمستوى فني جيد يلفت الأنظار، وربما سرقتها من دراما الخليج والدراما المصرية، خاصة عند الحديث عن مسلسل باب الحارة الجزء العاشر.

لم يتخيل العربي بعد السنوات العشر الماضية أن يتجه يوما في الموسم الرمضاني لمتابعة المسلسلات السورية، ولكن متابعتها فرضت نفسها على المشاهد في الشهر الكريم، بمعادلة جمعت فيها بين العدد الكبير للإنتاج، وجودة فنية، تعوض ما تتعرض له الدراما العربية من تكميم على يد حكوماتها.

وبعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011، بدأت شركات الإنتاج الكبرى في الحد من أعمالها، وظهرت شركات أخرى جديدة برؤوس أموال صغيرة، وبدا ذلك في فقر الإنتاج وغياب النجوم السوريين والاعتماد على الشباب.

ورغم العودة فقد خسر الوسط الفني في سوريا بعدما انقسم إلى مؤيد للنظام ومعارض، واضطر المعارضون لمغادرة سوريا، وكان لمغادرتهم وقعها السلبي على الدراما السورية، الذي استفادت منه بالمقابل صناعة الدراما في الدول العربية، وخاصة مصر ولبنان الذي ينتج للممثل السوري تيم حسن هذا العام مع الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور.

مسلسل باب الحارة من انتاج شركة قبنض وتأليف مروان قاووق، وبمشاركة كوكبة من نجوم الدراما السورية وكذلك الوجوه الجديدة التي تطل لأول مرة من خلال هذا العمل.