نتائج الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019 برقم الجلوس والاسم قريبا ” أسماء الأوائل”...

1. نهى أيمن عمارة ( الواسطى) (280) درجة
2. نورهان القذافي محمود (بني سويف) (279.75)
3. ياسمين محمد عوض الله أحمد (ناصر) (279.5)
4. أميرة صبري أحمد محمد (سمسطا) (279.5)
5. عبد الرحمن حسين معوض (ناصر) (279.5)
6. خالد مصطفى أحمد رمضان (بني سويف) (279.25)
7. دينا ربيع محمد عبدالغني (بني سويف) (279.25)
8. تسنيم حمدي حسين محمد (ناصر) (279)
9. منة الله علاء نبيل أحمد (بني سويف) (279)
10. رزان محمد رمصان عبدالوهاب (بنى سويف) (279)
11.جوليانا هاني خير معوض (بني سويف) (279)
12. هدير علاء على توفيق (ببا) (279)
13. آلأء محمد بكري على (اهناسيا) (279)
14. نورهان علاء حسن محمد (ناصر) (279)
15. أميرة أحمد سعيد مرزوق (سمسطا) (279)
16. أحمد محمد عبدالرحمن أبو الفضل (بني سويف) (279)
17. منار هاني عبده عبدالله (ناصر) (279)
18. آية نادي يسن حسن (ببا) (279)
19. زياد اسماعيل إبراهيم أحمد (الفشن) (279)
20. مارفي أسامة سعد ميلاد (ناصر) (279)