دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان - اليوم 15

شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو شهر الصوم، فيه نزل القرآن على الرسول محمد عليه السّلام، وفيه خصّ الله تعالى عباده المسلمين بليلة القدر التي يُغفر فيها الذنوب والسّيئات، وتحفّ الملائكة فيها المسلمين طوال هذه الليلة المباركة.

ويمتاز شهر رمضان عن باقي الأشهر ب فتح أبواب الجنة خلاله وإغلاق أبواب النار، كما تصفد الشياطين وتحبس عن الإنس فلا يتمكّنون من إضلال المسلمين في شهر رمضان كما كانوا يفعلون في بقية الأشهر، وفيه يعتق الناس من النار.

ويفرض الصيام على المسلمين طوال شهر رمضان، وفي ذلك اختبار لصبرهم على الامتناع عن الطعام والشراب، وغيرها من شهوات الحياة الدنيا التي نهى الله عليها خلال فترة الصيام، مثل الصبر عن الشهوات واللذات، ويتجلى مفهوم الصبر هنا أيضاً في الصبر على الإساءة والمحن، ومن صبر على ذلك فجزاؤه جنّات الخلد.

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وتفتح في شهر رمضان أبواب التوبة في شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال الإكثار من الاستغفار والدعاء وتجنب السيئات والكبائر والإقبال على العمل الخير، كما يشتمل شهر رمضان الكريم على ليلة القدر وهي من أعظم الليالي فيها نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد عليه السلام، ومن قام هذه الليلة داعياً الله وطالباً لمغفرته استجاب الله لدعائه وغفر له.

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان:

"اللهم ارزقني فيه طاعة العابدين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين،بأمانك يا أمان الخائفين”، وفضل دعاء ليلة نصف رمضان، فمن دعا بهذا الدعاء قضى الله له ثمانين حاجة من حوائج الدنيا، وعشرين من حوائج الأخرة إن شاء الله، وترفع له الدرجات.