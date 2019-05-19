وطن ع وتر 2019 الحلقة 14 الرابعة عشرة - كأس آسيا ابو الفراجين (شاهد كاملة)

بثت قناة رؤيا كوميدي الأردنية، يوم الاحد، وطن ع وتر 2019 الحلقة 14 الرابعة عشرة كأس آسيا، وذلك عقب آذان المغرب مباشرة، للفنان عماد فراجين، حيث حملت عنوان جديد ككل حلقات المسلسل الساخر الذي يعرض منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وحملت الحلقة السابقة "13" اسم، لا ترحل استاذ هادي، حيث يرن خلالها وزير التربية والتعليم على المعلم ليبلغه بدوام جديد في مدرسة النفس الأخير للثانوية، وفقد مديرها الذاكرة نتيجة تعرضه للضرب الموحش من قبل طلابها.

زوجته تعبر عن مخاوفها من مدرسة النفس الأخير، وتقول له "متغني عن حياتك.. اليوم الأول في الدوام رح يكون فيها النفس الأخير، 12 استاذ قتيل وعشرات الإصابات جراء اعتداء الطلبة"، لكنه يصر على الذهاب.

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في اليوم التالي ذهب المدرس للمدرسة وتعرض للضرب المبرح من قبل الطلاب المعاكسين، ثم هاتف المدير لينقذه لكن دون جدوى فيما يطلب الجدة من الدفاع المدني والشرطة.

وسرعان ما تصل طواقم الدفاع للمكان كي تنقذه عبر حبل من خلال سقف المدرسة والطلاب على الأبواب يتهافتون ويصارعون للدخول لمكان المدرس الذي بدت على ملامح وجهه الضرب المبرح.

سرعان ما يظهر أبو الفراجين وهو يتدرب فنون القتال مع اثنين من ملائه ويصل له خبر بانه سياشر العمل في مدرسة النفس الأخير، ويذهب هناك ويتأقلم مع الطلبة بعد أن يلقنهم درسا لن ينسوه أبدا.