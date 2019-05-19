تسريب امتحانات اولى ثانوى الترم الثانى عن شهر مايو 2019 - شاومينج صور

بدأت اليوم الأحد، امتحانات نهاية العام الدراسي 2018-2019، للصف الأول الثانوي بالمدرسة حكومية على مستوى الجمهورية، بأداء مادة اللغة العربية على أن تستمر عدة أيام أخرى.

الامتحانات بشكل دوري ستتوفر هنـــــا

امتحان اللغة العربية امتحان الأحياء

ولن تضاف درجات الامتحان للمجموع التراكمي للمرحلة الثانوية، ويتعين على الطالب الحصول على نسبة 50% فأكثر للانتقال للصف الثاني الثانوي، وفي حالة حصوله على أقل من 50% في أي مادة، فيدخل الفرصة الثانية للامتحان في شهر يوليو المقبل، وإذا لم يحصل على 50% في المحاولة الثانية، يكون راسبا وباق للإعادة.

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وعن آلية الامتحان الإلكتروني، فإن الطالب يدخل على أيقونة الامتحان الموجودة على شاشة التابلت، ويكتب اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم يضغط على تسجيل الدخول، بعد ذلك يكتب كود الامتحان الذي يتسلمه من المراقب، ثم يضغط على أيقونة "ابدأ"، لتظهر له قائمة الأسئلة.

وخلال الزمن المخصص للإجابة يمكن للطالب العودة إلى أي سؤال وتعديل إجابته والمراجعة، ولكن بمجرد الضغط على زر إنهاء، أو انتهاء زمن الإجابة لا يمكن التعامل مع الامتحان مرة أخرى.

وتحسبا لأي مشكلات تقنية طبعت وزارة التربية والتعليم نسبة 100% من امتحان اللغة العربية؛ للتحول إليه في حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة غرفة العمليات المركزية بالوزارة.