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استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 جميع المحافظات من خلال مواقع نتائج مديريات التعليم...

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استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019  بعموم محافظات الجمهورية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2019، ويمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من خلال الدخول على موقع المديرية التعليمية التي تتبعها واستخدام رقم الجلوس للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019، وينطبق هذا الأمر على جميع محافظات الجمهورية المختلفة.

ومتوقع خلال أيام قليلة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019، والتي يترقب ظهورها العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 بعد أن انتهت أعمال الامتحانات والتصحيح ولم يتبقى إلا اعتماد النتائج وظهورها، لذلك يرتفع البحث من الطلاب على مواقع المحافظات المختلفة لمعرفة أخبار النتائج وموعد ظهورها على مواقع إلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 جميع المحافظات

استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019

استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019

استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019

وقد اقترب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 بعض المحافظات المصرية، وتم الإعلان عن موعد إعلان النتائج ببعض المحافظات بنهاية الأسبوع الحالي، ويتم نشر النتائج على المواقع الإلكترونية للمحافظات، ونتابع معك عزيزي الطالب جميع الأخبار والتصريحات والأنباء عن المحافظات التي ستعلن بها النتائج خلال أيام وربما خلال ساعات، فتابعونا على موقعنا في عرض لمواقع المحافظات الرسمية ومتابعة آخر الأخبار.

خطوات الحصول على نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019

  • قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي للمحافظة التى تتبعها
  • قم بإدخال الرقم القومي للطالب في شهادة الميلاد.
  • يتم اختيار المرحلة التعليمية
  • نختار العام الدراسي للنتيجة، وهو 2018-2019.
  • اضغط كلمة بحث.

روابط استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 تيرم ثاني

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

يترقب جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي 1018 ـ 2019، وذلك لأن الشهادة الإعدادية تعتبر من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب في مصر، خصوصا بعد أن تم إلغاء الشهادة الابتدائية وأصبحت الشهادة الإعدادية هي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والتي يتحدد من خلالها مستقبل الكثير من الطلاب، وذلك لأنه إما أن يلتحق الطالب بالثانوية العامة وإما بالمدارس الفنية.

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استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 عبر روابط نتائج جميع المحافظات

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 		لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 		لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 		لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 		لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 		لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 		لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 		لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 		لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 		لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 		لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 		لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 		لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 		لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 		لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 		لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 		لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 		لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 		لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 		لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 		لم تُعلن بعد

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

  • ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص برابط نتائج المحافظة التي تتبعها
  • قم باختيار الإعدادية فصل دراسي أول
  • واضغط على كلمة بحث “عرض النتيجة”

يمكنكم ترك تعليق على هذا المقال بالاسم ورقم الجلوس وسنحاول بكل السبل الاستعلام عن نتائجكم والرد على  وكذلك رابط نتائج تعليقاتكم بالنتائج الخاصة بكم، مع خالص أمانينا لكم بالتفوق والنجاح.

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