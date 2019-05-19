نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس تيرم ثاني 2019 : تعرف على نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع...

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2019 وكذلك نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي، وذلك للفصل الدراسي الثاني، نقدم لكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر من خلال روابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الإعدادية بمحافظات مصر المختلفة، نعرضها عليكم على موقعنا فور أن يتم الإعلان عنها على بوابة التعليم الأساسي، وذلك باستخدام رقم الجلوس لكل طالب، وتقوم بوابة التعليم بعرض نتائج امتحانات التعليم الأساسي في بجميع المحافظات المصرية.

وقد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من امتحانات التيرم الثاني”الفصل الدراسي الثاني 2019″ بجميع المحافظات، وانتهت الامتحانات في سهولة ويسر، وينتظر أولياء الأمور والطلاب الإعلان عن نتيجة امتحانات المرحلة الإعدادية في أقرب وقت، لذلك يرتفع البحث عن بوابة التعليم الأساسي ويرتفع الدخول عليها للتعرف على النتائج فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس تيرم ثاني 201

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق. لا تعمل المواقع الخاصة بمديريات التربية والتعليم للمحافظات إلا بعد أن يتم نشر جميع النتائج عليه، ليكون بعدها الموقع متاحا لإدخال رقم الجلوس والتعرف على جميع نتائج الطلاب بالمرحلة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2018 بجميع المحافظات الترم الثاني 2019

انتهت امتحانات الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي بجميع محافظات مصر للفصل الدراسي الثاني، وتم الانتهاء من أعمال تصحيح المواد الدراسية، وتنتظر اعتمادها من وكيلا وزارة التربية والتعليم تمهيدا للإعلان عن نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 على موقع بوابة التعليم الأساسي المصرية بجميع المحافظات

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وقد انتهت أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الثاني هذا العام دون تتلقي الوزارة أي شكاوى بخصوصها، ولم تتلقى أيضا شكاوى غش بين الطالبات والطلاب لامتحانات المرحلة الإعدادية، وجاءت الأسئلة في متناول الطالب العادي من المقررات الدراسية بكتاب وزارة التربية والتعليم

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

لم تُعلن بعد محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم

لم تُعلن بعد محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

لم تُعلن بعد محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا

لم تُعلن بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

لم تُعلن بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

لم تُعلن بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

لم تُعلن بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

لم تُعلن بعد محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

لم تُعلن بعد محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد

لم تُعلن بعد محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

لم تُعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تُعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تُعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تُعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تُعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تُعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تُعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تُعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تُعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تُعلن بعد

ويتم الإعلان عن نتائج الطلاب على المواقع الرسمية والموضحة بالجدول التالي، والإعلان عن نسب النجاح في هذا العام، وتتبارى المدارس في الفوز بأعلى النسب بين الطلاب لبيان مستوى جودة الأداء فيها، ومن الجدير بالذكر أن العملية التصحيحية وصلت لمرحلة رصد الدرجات ومراجعتها، تمهيدا للإعلان عن أسماء الأوائل ثم الإعلان عن نسب النجاح والإعلان عن ظهورها على المواقع، والتعرف على النتائج من خلال الموقع الرسمي الحكومي للوزارة، بوابة التعليم الأساسي.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الثاني بجميع المحافظات

ملحوظة هامة

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الإعدادية

قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي

قم بإدخال رقم الجلوس

اضغط كلمة بحث.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس أيضا على المواقع الرسية الخاصة الرسمية للمحافظات المختلفة، أو يتم نشرها مباشرة على شكل قوائم بالنتائج وأرقام الجلوس في مدارس المحافظات المتنوعة، كما تقدم محافظة القاهرة خدمة خاصة لطلاب التعليم الأساسي، وهي التعرف على النتائج من خلال الرقم 09000100، وذلك قبل نشرها في المدارس بالمحافظة.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر

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