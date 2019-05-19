نتيجة الصف الخامس الإبتدائي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس نتائج التعليم الأساسي

إنتهت خلال الأيام القلية الماضية إمتحانات مراحل النقل وينتظر الطلاب نتيجة الصف الخامس الإبتدائي 2019 “الترم الثاني” في جميع المحافظات، كما ينتظر أولياء الأمور النتائج بكل شغف للاطمئنان على نتائج الصف الخامس الابتدائي فتعد نتائج أخر العام هي الأهم لدى جميع الأسر المصرية فهي يتوقف عليها مجهود العام الدراسي بأكملة، ونحن نتابع معكم عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية لحظة الإعلان عن نتائج الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس ورفع النتيجة على بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية.

نتيجة الصف الخامس الإبتدائي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس

نتائج الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2019، تتم الآن عمليات تصحيح أوراق الإمتحانات في جميع محافظات الجمهورية وكل الأنباء تؤكد إقترابها من النهاية، وسوف يتم إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني بعد الإنتهاء تمامًا من عمليات المراجعة للتصحيح ورصد الدرجات النهائية للطلاب، وسوف يتم رفع نتائج الصف الخامس الابتدائي أخر العام على الفور على بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية، وتكون في متناول جميع الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على نتائج خمسة إبتدائي الترم الثاني 2019.

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روابط استعلام نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2019

خطوات استخراج نتيجة الصف الخامس الابتدائي أخر العام

بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية، نوفر لحضراتكم الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2019 من مرحلة النقل في جميع محافظات الجمهورية، وسوف نقوم بشرح طريقة استخراج نتائج الصف الخامس الابتدائي مدعم بالصور، ولكي يكون الأمر سهل عليك إتباع الخطوات التالية :-

الخطوة الأولى : قم بالدخول هنـــــا بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية.

: قم بالدخول هنـــــا بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية. الخطوة الثانية : قم بالضغط على أيقونة “نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي” الموجودة على اليسار.

: قم بالضغط على أيقونة “نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي” الموجودة على اليسار. الخطوة الثالثة : قم بإدخال الرقم القومي ثم إختيار المرحلة ثم الصف الدراسي ثم العام الدراسي كما هو موضع بالصور أعلاه.

: قم بإدخال الرقم القومي ثم إختيار المرحلة ثم الصف الدراسي ثم العام الدراسي كما هو موضع بالصور أعلاه. الخطوة الرابعة : قم بالضغط على أيقونة “عرض النتيجة” وأحصل على بيان مفصل بدرجات الطالب.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي في جميع محافظات الجمهورية

بهذا نكون قدمنا لحضراتكم عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية الرابط الرسمي الذي دشنتة الوزارة للاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019 في جميع محافظات الجمهورية (محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة الإسكندرية، محافظة مطروح، محافظة بورسعيد، محافظة السويس، محافظة الإسماعيلية، محافظة البحر الأحمر، محافظة شمال سيناء، محافظة جنوب سيناء، محافظة البحيرة، محافظة الغربية، محافظة كفر الشيخ، محافظة الشرقية، محافظة الدقهلية، محافظة المنوفية، محافظة الفيوم، محافظة المنيا، محافظة بني سويف، محافظة أسيوط، محافظة سوهاج، محافظة قنا، محافظة الأقصر، محافظة أسوان) لأي استفسار آخر يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني للموقع أو أترك رقم جلوسك أسفل المقال في حال تعصر استخراج النتيجة وسوف نقوم بالرد عليكم فور ظهورها.

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