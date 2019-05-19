نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس بوابة نتائج التعليم الأساسي

بعد أن إنتها طلاب المراحلة الاعدادية من أداء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع محافظات الجمهورية، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 برقم الجلوس عن طريق مديرية التربية والتعليم لكل محافظة والتي يتبعها كل طالب، ونحن نقوم بدورنا إتجاه قراء موقعنا المتميز نجوم مصرية ونتابع مع حضراتكم موعد الإعلان عن نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 2018/2019 في جميع المحافظات ورفع النتائج على بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية.

نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2019، بعد الإنتهاء من الإمتحانات بدأت المدارس التي يتبعها كل طالب في تجميع أوراقهم والبدأ في تصحيح الأوراق وكل الأنباء تؤكد إقترابها من النهاية، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الاعدادي أخر العام بعد الإنتهاء من عمليات المراجعة للتصحيح ورصد درجات الطلاب النهائية، ثم ترفع النتائج على موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة وتكون في متناول الجميع للاطمئنان على نتائج الصف الأول الاعدادي، ذلك وسط ترقب كبير من ملايين الطلاب على مستوى الجمهورية.

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روابط استعلام نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 لجميع المحافظات

خطوات استخراج نتيجة الصف الأول الاعدادي أخر العام

بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية، نوفر لكم الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2019 وجميع مراحل النقل في جميع المحافظات، وسوف نقدم لحضراتكم شرح طريقة استخراج نتائج أولى إعدادي ولكي تتمكن من استخراج النتيجة بصورة صحيحة عليك إتباع الخطوات التالية :-

الخطوة الأولى : قم بالدخول هنـــــــــا بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية.

: قم بالدخول هنـــــــــا بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية. الخطوة الثانية : قم بالضغط على أيقونة “نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي” الموجودة على اليسار.

: قم بالضغط على أيقونة “نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي” الموجودة على اليسار. الخطوة الثالثة : قم بإدخال الرقم القومي ثم إختيار المرحلة ثم الصف الدراسي ثم العام الدراسي كما هو موضح بالصورة أعلاه.

: قم بإدخال الرقم القومي ثم إختيار المرحلة ثم الصف الدراسي ثم العام الدراسي كما هو موضح بالصورة أعلاه. الخطوة الرابعة : قم بالضغط على مربع “عرض النتيجة” وأحل على بيان مفصل بدرجات الطالب.

نتيجة الصف الأول الاعدادي في جميع محافظات الجمهورية

نعمل دائماً عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية على تقديم مستوى راقي وعالي الدقة يليق بقرائنا الكرام، ونحن نتابع معكم لحظة الإعلان عن نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2019 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية (محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة الإسكندرية، محافظة مطروح، محافظة بورسعيد، محافظة السويس، محافظة الإسماعيلية، محافظة البحر الأحمر، محافظة شمال سيناء، محافظة جنوب سيناء، محافظة البحيرة، محافظة الغربية، محافظة كفر الشيخ، محافظة الشرقية، محافظة الدقهلية، محافظة المنوفية، محافظة الفيوم، محافظة المنيا، محافظة بني سويف، محافظة أسيوط، محافظة سوهاج، محافظة قنا، محافظة الأقصر، محافظة أسوان).

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