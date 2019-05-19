شاهد: الحلقة 14 الرابعة عشر من مسلسل بروفا – تورط أحمد فهمي مع طلاب المدرسة

شهدت الحلقة 14 الرابعة عشر من مسلسل بروفا من مسلسل بروفا تورط أحمد فهمي مع طلاب المدرسة، في الوقت الذي تحاول في ماغي بوغصن التقرب منه إلا أنه ينشغل مع الطلاب ومشاكلهم وممارسة دور الإدارة، كما ويسجل المسلسل نجاحاً وتفوق على مسلسلات رمضان 2019.

يبدو من الحلقة 14 الرابعة عشر من مسلسل بروفا أن أحمد فهمي سيسمر بحل مشاكل الطلاب والتورط معهم، بعدما جلب إحدى الطالبات معه إلى بيته والتي تسمى "ايلين" بعد ارتكابها جريمة انتحار فاشلة بحق نفسها وهروبها من المشفى والالتجاء إلى أحمد فهمي، مدير المدرسة.

كما وتستمر ماغي بوغصن في الحلقة 14 الرابعة عشر من مسلسل بروفا بانتظار أحمد فهمي ليسأل عنها، رغم حالة الإحباط الشديدة التي تتعرض لها من صديقها المقرب "وسام صباغ"، ومديرة المطعم الذي يعملون به "رولا"، إلا أن معزوفاتها الموسيقية تعبر عن حالتها.

الحلقة 14 الرابعة عشر من مسلسل بروفا هنــا

ويبدو أن العلاقات ستتوتر بين "وسام" و"ماغي بوغصن" ليال، في الحلقة 14 من مسلسل بروفا بعدما التقت مديرة المطعم التي تعمل فيه "ليال" مع وسام، لتخبره بأن معزوفة صديقته ستشعر الجمهور بالنعاس، إلا أنه يقاطعها ويطلب منها ألا تتدخل بعلاقته مع ليال، كونها علاقة صداقة متينة، متسائلاُ عن السبب الذي دفعها لإخبار "ليال" بأنه يحبها.

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كما ويستمر الطلاب في الحلقة 14 الرابعة عشر من مسلسل بروفا بارتكاب المزيد من المشاكل والأخطاء داخل أسوار المدرسة، إلا أن هذه المرة تكبر المشاكل وتخرج خارج أسوار المدرسة، ويحصل مشادات كلامية وضرب بين أهالي الطلبة.

ويشار إلى أن مسلسل "بروفا" يشارك فيه عدد من نجوم الفن برفقة أبطال العمل النجم المصري أحمد فهمي والفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وتأليف يم مشهدي، وإنتاج أفلام ايجل ( جمال سنان ) ، وإخراج رشا شربتجي، كما ويُعرض على شاشتي LBCI وLDC، وتُبث الحلقة 14 الرابعة عشر من بروفا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً من كل ليلة.