شاهد: مسلسل الهيبة الحلقة 14 جبل شيخ الجبل في مأزق

تعرض الحلقة 14 مسلسل الهيبة الحصاد الجزء الثالث بطولة تيم حسن (جبل شيخ الجبل) و سيرين عبد النور (نور)، احداث جديدة في محاولة خروج جبل وعائلته من حي شيخ الجبل في بيروت، بعد محاصرة قوات الامن اللبناني للحي، ويأتي هذا ضمن موسم مسلسلات رمضان 2019.

ويظهر مسلسل الهيبة الحلقة 14 الجزء 3 الثالث محاولة جبل شيخ الجبل الخروج من حي شيخ الجبل في بيروت، بعد عقده لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نور، تحدث خلاله عن لبنان والقانون في لبنان، وما آلت إليه الأحداث المتراكمة، وكذلك حديثه عن نفسه.

لمشاهدة الحلقة الرابعة عشر 14 مسلسل الهيبة الجزء الثالث 3

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وتعرض الحلقة 14 مسلسل الهيبة الحصاد، مساء اليوم، على قناة mbc 4 في تمام الساعة 8:00 مساء، وستعرض على mtv الساعة 9:30 مساءً.

ويبث مسلسل الهيبة الجزء الثالث الحلقة 14 ضمن مراثون مسلسلات رمضان 2019.

واخراج مسلسل الهيبة الجزء 3 سامر برقاوي وألفه باسم السلكا.