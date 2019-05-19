شاهد: حقيقة اعتزال الفنانة نوال الزغبي

قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، إنّها تفكّرُ جديًا في قرار اعتزال الفن، مؤكّدةً إلى أنّها اتخذت قرار اعتزال الفن أكثر من مرة.

وأشارت إلى أن المرة الأولى كانت في أوج نجاحها، أما الثانية فكانت حين طلاقها من زوجها ووالد ابنتها تايا.

وأكدت الزعبي، خلال الجزء الثاني من برنامج “عائشة شو” الذي يُبث حصريًا على قناة “النهار”، بالقول، أنها تفكر جديا في قرار اعتزال الفن، وإذا وصلت لسن الستين عاما ستتوقف عن الغناء وتعتزل المجال الفني نهائيا، موضحة أن هناك ظروفا تدفعها للتفكير في الابتعاد والاعتزال، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".