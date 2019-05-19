شاهد: هكذا احتفلت أحلام بعيد زواجها

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي باحتفالها بعيد زواجها الـ 17، واحتفلت فيه بطريقةٍ مميّزة ولافتة.

وقد نشرت أحلام على حسابها على انستغرام صورة لها ولزوجها مبارك الهاجري على طريقة “اسكتش” وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “كل عام وانت الروح والقلب وعيوني اللي اشوف بها حبيبي مبارك احمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري شكراً لانك اخترتني من بد الكل شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمه ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦ نكمل ١٧ سنه زواج وسعاده، الحمد الله”، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".