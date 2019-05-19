الكويت .. إنقاذ طفل بعد انزلاقه في غسّالة منزله

نجح رجال الإطفاء في الكويت اليوم الأحد، من إنقاذ طفل بعد انزلاقه في غسالة منزله وأخرجوه منها بعد أن كان عالقًا فيها، بمنطقة الفردوس بالكويت.

وقالت الإدارة العامة للإطفاء إن رجال إطفاء مركز العارضية تمكنوا من تحرير الطفل دون أن يصاب بأي أذى.

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء بان رجال اطفاء مركز العارضية تمكنوا فجر اليوم الأحد من تحرير طفل انحشر في غسالة منزل بمنطقه الفردوس ، ولم يتسبب الحادث في اية اصابات تذكر pic.twitter.com/ABNJZyBM82

وأظهرت الصور التي نشرتها الإدارة العامة لحظة انحشار الطفل داخل الغسالة بشكل كبير جداً وسط جهود رجال الإطفاء الذين تمكنوا من إخراجه منها، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

ويشارُ إلى أنّ الأجهزة الأمنية ورجال الإطفاء في الكويت، يبذلون جهدهم لحفظ الأمان في الشوارع العامة والمجمعات، إضافة لاستجابتهم للبلاغات الخاصة من المنازل والمحلات بشكل مستمر.