نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس بوابة نتائج التعليم الأساسي

إنتهت جميع إمتحانات مراحل النقل للتعليم الأساسي في جميع المحافظات، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 “الترم الثاني” على أحر من الجمر لكي تطمئن جميع الأسر على نتائج أبنائهم فهذه النتيجة يتوقف عليها مجهودات العام الدراسي بأكمله، ونحن نتابع معكم عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية لحظة الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي ورفع نتائج رابعة إبتدائي على بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية، وسوف نوفر لكم الروابط التي دشنتها وزارة التربية والتعليم المصرية للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي أخر العام برقم الجلوس أو الرقم القومي للطالب في جميع المحافظات.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 “الترم الثاني”

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 أخر العام، بدأت الآن عمليات تصحيح أوراق إمتحانات الصف الرابع ورصد درجات الطلاب داخل جميع اللجان بكافة محافظات الجمهورية وتؤكد كل الأنباء من إقترابها من النهاية، ثم بعد ذلك تبدأ عملية المراجعة ورصد الدرجات النهائية للطلاب، وسوف ترفع نتيجة الصف الرابع الابتدائي على الفور على بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية، وتكون في متناول الجميع ليطمئن أولياء الأمور على نتائج أبنائهم، وقد صرح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه لضمان الحصول على نتائج مضمونه يجب التأخر في الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي نظرًا لزيادة الأعداد.

روابط استعلام نتيجة الصف الرابع الابتدائي أخر العام

بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية، يستطيع الآن الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2019 بكل سهولة ويسر، فقد وفرنا لحضراتكم روابط مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية وذلك لتسهيل عملية الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي، فكل ما عليك فعله هو كتابة رقم الجلوس أو الرقم القومي للطالب المستعلم عنه وذلك بعد الدخول مباشرةً على موقع مديرية التربية والتعليم التي تتبعها والمرفقة أدناه :-

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خطوات استخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي أخر العام

بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية، يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2018 وكافة مراحل النقل في جميع المحافظات عبر الرابط الرسمي الذي دشنته وزارة التربية والتعليم المصرية، ولكي تتمكن من استخراج النتائج بصورة صحيحة عليك إتباع الخطوات التالية :-

الخطوة الأولى : قم بالدخول هنـــــــا بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية.

: قم بالدخول هنـــــــا بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية. الخطوة الثانية : قم بالضغط على أيقونة “نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي” الموجودة على اليسار.

: قم بالضغط على أيقونة “نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي” الموجودة على اليسار. الخطوة الثالثة : قم بإدخال الرقم القومي ثم إختيار المرحلة ثم الصف الدراسي ثم العام الدراسي كما هو موضح بالصورة أعلاه.

: قم بإدخال الرقم القومي ثم إختيار المرحلة ثم الصف الدراسي ثم العام الدراسي كما هو موضح بالصورة أعلاه. الخطوة الرابعة : قم بالضغط على مربع “عرض النتيجة” وأحصل على بيان مفصل بدرجات الطالب.

نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019 في جميع المحافظات

نحن نقوم بدورنا عبر موقعكم المميز نجوم مصرية ونرصد لحظة ظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية (محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة الإسكندرية، محافظة مرسى مطروح، محافظة البحيرة، محافظة الغربية، محافظة المنوفية، محافظة الدقهلية، محافظة الشرقية، محافظة القليوبية، محافظة كفر الشيخ، محافظة الإسماعيلية، محافظة السويس، محافظة بورسعيد، محافظة البحر الأحمر، الوادي الجديد، العريش، شمال سيناء، جنوب سيناء، محافظة الفيوم، محافظة المنيا، محافظة بني سويف، محافظة أسيوط، محافظة سوهاج، محافظة الأقصر، محافظة قنا، محافظة أسوان)، لأي استفسار آخر يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للموقع أو أترك رقم جلوسك أسفل المقال عند التعثر في الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي وسوف نقوم بإخباركم بالنتائج لحظة ظهورها على الفور.

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