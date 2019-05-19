“نتيجة الشهادة الإعدادية” 2019 بجميع المحافظات “الصف الثالث الإعدادي” برقم...

ينتظر العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي نتيجة “الشهادة الإعدادية”، فمن المنتظر أن تظهر النتيجة علي موقع وزارة التربية والتعليم من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم،فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه جاري ألاستمرار في مراجعة أوراق إجابات الطلاب، وتجميع جميع الدرجات وفور الترصيد سيتم رفع النتيجة إلكترونياً، فالذي يبحث عن نتيجة “الشهادة الإعدادية” يقوم بالدخول علي محرك بحث جوجل ثم الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم، وسنوضح ذلك بالتفصيل.

البحث عن نتيجة 3 أعدادي ألترم الثاني برقم الجلوس 2019

نتيجة الإعدادية ألترم الثاني جميع المحافظات برقم الجلوس

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، بأنه طالب جميع المراجعين والموجهين التابعين للإدارات التعليمية علي ضرورة إعطاء حق كل طالب في جميع الدرجات الخاصة بجميع المواد، من أجل تحقيق الشفافية وتحقق العدل في عمليه التصحيح، وزادت نسبة نجاح ألترم الثاني عن ألترم الأول حيث بلغت نسبة النجاح 90%، ويمكن لجميع الطلاب متابعه نتيجة الإعدادية من خلال الرابط الموجود بالأعلى.نتمنى النجاح الباهر لجميع الطلاب.

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