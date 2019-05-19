نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الثاني جميع المحافظات برقم الجلوس

قام طلاب الصف السادس الابتدائي بتأدية إمتحانات أخر العام من التعليم الأساسي بجميع المحافظات، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس على أحر من الجمر للاطمئنان على نتائج أبنائهم فهي تعد النتيجة الأهم لجميع الأسر والتي يتوقف عليها مجهود العام الدراسي بأكملة، ونحن نقون بدورنا عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية إتجاه قرائنا ومتابعينا الكرم ونرصد موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 أخر العام في جميع محافظات الجمهورية ورفعها على بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الثاني، بدأت خلال الساعات القلية الماضية عمليات تصحيح أوراق إمتحانات الصف السادس الإبتدائي وتشير كل الأنباء عن إقترابها من النهاية، وسوف تتم بعد ذلك عمليات المراجعة ورصد الدرجات النهائية لجميع الطلاب، ثم يتم رفع نتيجة الشهادة الإبتدائية للعام الدراسي 2018/2019 على الفور على بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية، بحيث تكون النتائج في متناول جميع الطلبة والطلبات وأيضًا أولياء الأمور للاطمئنان على نتائج أبنائهم ومعرفة مجموع درجاتهم بجميع المواد الدراسية.

روابط استعلام نتيجة الشهادة الإبتدائية في جميع المحافظات

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإبتدائية أخر العام

بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية، نوفر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الترم الثاني 2019 ومراحل النقل في جميع محافظات مصر، وسوف نقدم شرح طريقة استخراج نتائج الصف السادس الإبتدائي بكل سهولة ويسر ولكي تتمكن من ذلك عليك إتباع الخطوات التالية :-

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الخطوة الأولى : قم بالدخول هنـــــــا بوابة نتائج التعليم االأساسي الإلكترونية.

: قم بالدخول هنـــــــا بوابة نتائج التعليم االأساسي الإلكترونية. الخطوة الثانية : قم بالضغط على أيقونة “نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي” الموجودة على اليسار.

: قم بالضغط على أيقونة “نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي” الموجودة على اليسار. الخطوة الثالثة : قم بإدخال الرقم القومي ثم إختيار المرحلة ثم الصف الدراسي ثم العام الدراسي كما هم موضح بالصورة أعلاه.

: قم بإدخال الرقم القومي ثم إختيار المرحلة ثم الصف الدراسي ثم العام الدراسي كما هم موضح بالصورة أعلاه. الخطوة الرابعة : قم بالضغط على مربع “عرض النتيجة” وأحصل على بيان مفصل بدرجات الطالب.

نتيجة الشهادة الإبتدائية في جميع محافظات الجمهورية

بهذا نكون قدمنا لحضراتكم عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية الروابط الرسمية لمديريات التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الترم الثاني 2019 في جميع محافظة الجمهورية (محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة الإسكندرية، محافظة مطروح، محافظة بورسعيد، محافظة السويس، محافظة الإسماعيلية، محافظة البحر الأحمر، محافظة شمال سيناء، محافظة جنوب سيناء، محافظة البحيرة، محافظة الغربية، محافظة كفر الشيخ، محافظة الشرقية، محافظة الدقهلية، محافظة المنوفية، محافظة الفيوم، محافظة المنيا، محافظة بني سويف، محافظة أسيوط، محافظة سوهاج، محافظة قنا، محافظة الأقصر، محافظة أسوان) لأي استفسار آخر يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني للموقع أو أترك رقم جلوسك أسفل المقال في حال تعصر استخراج النتيجة وسوف نقوم بالرد عليكم فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 محافظة القاهرة

ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية نتيجة الشهادة الإبتدائية الترم الثاني 2019 بمحافظة القاهرة، وتم رفع النتائج على بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية، وقد وفرنا لحضراتكم من خلال هذا المقال الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة، وقومنا بشرح مُفسر لطريقة استخراج نتيجة الصف السادس الإبتدائي أخر العام بصورة صحيحة وبكل سهولة ويسر كما هو موضح أعلاه، وقد خصصت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة هذا الرقم (09000100) للاستعلام عن النتيجة عن طريق الهاتف في حال تعسر استخراجها عن طريق الإنترنت.

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