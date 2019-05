نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى محافظة كفر الشيخ 2019 بالأسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة كفر الشيخ ينتظرها مئات الطلبة بعد إنتهاء إمتحان الصف الثالث الإعدادى، وكانت إمتحانات الشهادة الإعدادية كانت قد بدأت خلال هذا الأسبوع، وإمتحن الطلاب فى مادة اللغة العربية والتربية الدينية فى أول يوم، ومرت الإمتحانت بسلام دون أى شكوى أو صعوبة فى الإمتحان، وبالرغم من كان هناك بعض الشكاوى الفردية، إلا أن معظم الطلبة خرجوا راضيين عن الأسئلة،و بعد أن انتهت الامتحانات ينتظر الطلاب النتيجة.

تنتهى إمتحانات الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإدادى الترم الأول، وستبدأ بعد ذلك أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق إجابات طلبة الصف الثالث الإعدادى، وبعدها سيتم مراجعة الدرجات وإعداد كشوف الناجحين، وسيتم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 منمحافظ كفر الشيخ، وسيتم نشر النتيجة بعد ذلك على مواقع الأنترنت، يمك.

بعد إنتهاء الإمتحانات سيبدأ طلاب الشهادة الإعدادية فى البحث عن نتيجتهم على مواقع الإنترنت المختلفة، ونحن فى موقع نجوم مصرية ننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة كفر الشيخ مدرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ وسوف نتابع معكم فور ظهور النتيجة.

سوف نتابع معكم قريبا نتيجة الصف الثالث الاعدادى

To approve a single suggestion, mouse over it and click “✔”

Click the bubble to approve all of its suggestions.