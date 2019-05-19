متابعة نتيجة الشهادة الإبتدائية بالاسم 2018-2019 نتائج الصف السادس الابتدائي بالمدارس

متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإبتدائية بالاسم للفصل الدراسي الثاني وذلك لعام 2019/2018 التي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر هم وذويهم، ويتم الإعلان عن النتيجة في الكثير من المواقع الإلكترونية فور ظهورها واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية جميع المحافظات، ورغم اعتبار نتيجة شهادة الصف السادس الابتدائي 2019 سنة نقل عادية وليس كالسنوات السابقة التي كانت تعتبر فيها من الشهادات الهامة، إلا أن الاهتمام ظهور نتيجة شهادة الابتدائية لا زالت محط أنظار الطلاب وأولياء الأمور بشكل كبير.

يستطيع الطالب معرفة نتيجته من خلال رقم الجلوس الخاص به، وسوف تظهر النتيجة في كل المحافظات بداية بمحافظة القاهرة، والجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، أسيوط، أسوان وبقية محافظات جمهورية مصر العربية، وقد خصصت كل محافظة موقعا إلكترونيا خاصا بها حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الصف سادس الإبتدائي 2019 الترم الثاني فور ظهورها.

روابط نتيجة الشهادة الإبتدائية بالاسم ورقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم المصرية تعلن نتيجة الصف السادس الابتدائي تباعا كل محافظة بحسب ظهورها، ومن المفترض أن تظهر أولا نتيجة الشهادة الإبتدائية بالاسم في محافظة القاهرة، وبعدها محافظة الجيزة وتليها محافظة الأسكندرية، ثم بعد ذلك ستظهر في باقي المحافظات في وقت لاحق وبالتتالي.

أكدت الوزارة من جانبها أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية بالاسم أو رقم الجلوس والاسم يعتمد على توقيت الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الامتحانات في محافظات الجمهورية وتبعا لكل إدارة تعليمية على حده، وبعد ذلك سوف يتم عرضها على اللجان المتخصصة، حرصا على التأكيد من سير عمليات تصحيح الاختبارات على أكمل وجه، وفيما يلي روابط لمتابعة استعلام نتيجة الشهادة الإبتدائية بالاسم 2018-2019.

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نتيجة الصف السادس الإبتدائي محافظة القاهرة بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الإبتدائي محافظة الإسكندرية

نتيجة الصف السادس الإبتدائي محافظة الجيزة

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة كفر الشيخ

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة بورسعيد

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة جنوب سيناء

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الغربية

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة المنوفية

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة أسوان

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة أسيوط

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة المنيا

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة سوهاج

نتيجة الصف السادس الإبتدائي محافظة القليوبية

نتيجة الصف السادس الإبتدائي محافظة المنيا

استعلم الأن عن نتيجة الشهادة الإبتدائية بالاسم

سنكون معكم في متابعة مستمرة حرصا منا على تسهيل الأمور على أبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات سادس الإبتدائي معرفة النتائج بمجرد ظهورها، وتفعيل الروابط الرسمية المباشرة لباقي المحافظات بالجمهورية حتى يتسنى للطلاب وأولياء أمورهم، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية بالاسم فقط أو برقم الجلوس.

موقع وزارة التربية لاستعلام نتيجة سادسة إبتدائي

تجرى عدة إحصائيات حتى يتم معرفة نسبة النجاح بكل المحافظات، وبعد ذلك يقوم محافظ كل محافظة بالإعلان عن هذه النتائج والإحصائيات ليتم تحليلها ومقارنتها بالسنين السابقة، بعدها تعلن النتيجة رسمياً على الفور وترفع كشوف أسماء الناجحين في الصف السادس الابتدائي على الروابط المباشره لكل محافظة.

وزارة التربية والتعليم المصرية أكدت عدم ظهور النتائج من خلال الإنترنت إلا عبر بوابة التعليم الأساسي الرسمية، وتحسبا لأي جديد نتابع معكم حال تم تغيير الأمر أو الإعلان عن وجود روابط استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي لكل محافظة، لنقوم بجلب الرابط على الفور.

الجدير بالذكر أن الطلاب هذا العام قد أدوا امتحانات الترم الثاني خلال شهر رمضان 2019، وقد أكدت الوزارة على مراعاة ذلك عند وضع أسئلة الامتحانات رفقاً بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية.

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