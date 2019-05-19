نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثانى محافظة أسوان الجيزة و القاهرة و الاسكندرية برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثانى ينتظرها الطلاب فى عدد كثير من المحافظات مثل محافظة الجيزة، و محافظة القاهرة و الاسكندرية و محافظة اسوان، و فى خلال الأيام القادمة سوف تظهر نتيجة اعدادية القاهرة بعد الانتهاء من التصحيح و المراجعة و رصد الدرجات، كما من المتوقع ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالاسكندرية أوائل الأسبوع المقبل، و سنرصد لكم أخبار و موعد ظهور نتائج الطلاب فى الشهادة الاعدادية، كم سننشر لكم روابط الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة الجيزة

لجميع الطلاب فى الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى، بعد اعتمادها من محافظ الجيزة، و نشرها على مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ويمكن الاستعلام عنها من خلال هذا الرابط و ذلك باستخدام رقم جلوس الطالب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة القاهرة

فور الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق اجابات الطلاب يمكن لطلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة التعليم الأساسى من خلال هذا الرابط و ذلك باستخدام رقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة الاسكندرية

فى خلال الاسبوع القادم سيقوم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2018-2019 بالاسكندرية، و يمكن لكل الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط عن طريق رقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة أسوان

انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادى فى جميع ادارات محافظة اسوان يوم الخميس الماضى 16 مايو 2019، والاستعلام عن الشهادة الاعدادية محافظة أسوان من خلال موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس.

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