نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى محافظة القاهرة التى ينتظرها العديد من الطلبة، خاصة وأن الامتحانات قد إنتهت الاسبوع الماضى، وبدأت بعدها عمليات تصحيح الإمتحانات فى كنترول المحافظة وسط حراسة أمنية شديدة تحسباً لأى شىء يمكن أن يحدث، وستستمر عمليات التصحيح والمراجعة لعدة أيام وسيتم بعدها رصد درجات الطلاب الناجحين، وإعتماد النتيجة من السيد محافظ القاهرة تمهيد لنشرها على بوابة التعليم الأساسى.

نتيجة الشهادة الاعدادية

امتحانات الشهادة الاعدادية فى محافظة القاهرة قد بدأت يوم السبت 11 مايو 2019 و انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى يوم الخميس 16 مايو 2019 حيث تقدم لامتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى ادارات محافظة القاهرة 161328 طالب وطالبة تم توزيع هؤلاء الطلاب على 695 لجنة، وجاء سير الإمتحانات دون حدوث أى شكوى من صعوبة الامتحانات، وجاءت معظم أسئلة الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، ولم تكن هناك أى صعوبة أو تعقيدات من الأسئلة. ويتبقى بعد ذلك عمليات تصحيح أوراق الاجابات ومراجعتها بكل دقة، تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية فى أقرب فرصة.

الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة

من المنتظر إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادى على مستوى إدارات محافظة القاهرة فى أقرب وقت ممكن خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد أن يقوم محافظ القاهرة بإعتماد النتيجة، ليتم نشرها بعد ذلك على بوابة التعليم الأساسى التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، يمكن لجميع طلاب الشهادة الاعدادية التابعين لمحافظة القاهرة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي بالقاهرة وذلك بعد نشر النتيجة.

To approve a single suggestion, mouse over it and click “✔”

Click the bubble to approve all of its suggestions.