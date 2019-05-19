شاهد : مسلسل كلبش 3 الحلقة الرابعة عشر 14 (جريمة سرقة) – مسلسلات رمضان 2019

يمر سليم الأنصاري في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كلبش 3 بطولة أمير كرارة والذي يأتي ضمن مسلسلات رمضان 2019 بسعادة غامرة وذلك بعد تحسن حالة ابنه الصحة بدرجة ملحوظة.

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ويطلب أكرم صفوان في الحلقة ذاتها من مسلسل كلبش 3 من سليم الأنصاري تسليمه خطة تأمين اجتماع وزراء البترول العرب في مصر علمًا بأنه غير معلن.

وأوضحت الحلقة أن الاجتماع سيبحث ملف خط الغاز الذي يمر للدول المجاورة على للبحر المتوسط عبر مصر، والدولة التي سيمر خط الغاز عبرها ستحصل على أموال تقدر بـ 60 مليار دولار سنويا وهو الأمر الذي لا يريده سليم لجمهورية مصر العريبة.

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يضع جلال خطاب خطة تمويه برفقة سليم الأنصاري وهي عبارة عن وضع خرائط مزيفة في خزينة وكيل وزارة البترول ليسرقها بروس لي ويعطيها لأيوب الذي سيسلمها لأكرم صفوان علمًا بأن أيوب يكلف بروس لي بعملية جديدة وهي سرقة اللاب توب الخاص بوكيل الوزارة بغرض التجسس.

جومانة ستخترق موقع وزارة البترول على الانترنت وسيساعدها سميح إذا لزم الأمر، أما سليم الأنصاري فقد أعطى أكرم صفوان مكان وخطط تأمين اجتماع وزراء البترول.

ويؤدي بطولة مسلسل كلبش 3 النجم أمير كرارة برفقة الفنان أحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، وهيدي كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، وأيضاً كوكبة من ألمع نجوم الفن.

وعرض الفنان أمير كرارة مسلسل كلبش الجزء الأول والجزء الثاني في رمضان 2017،2018، حيث حقق في الأجزاء الاثنين نجاحًا ملحوظًا.