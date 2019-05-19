مشاهدة مسلسل قمر هادي الحلقة 13 الثالثة عشر كاملة حصريًا بجودة عالية الدقة HD

ينافسُ مسلسل "قمر هادي" بقوة في الماراثون الدرامي، ضمن المسلسلات المصرية المشاركة في السباق الرمضاني 2019، ويحظى بمتابعةٍ واسعة من الجمهور المصري العربي على حدٍ سواء، بعد أن أوجد له مكانًا بين المسلسلات الأخرى ذات الثقل الدرامي والفني.

ونعرضُ لكم اليوم حصريًا الحلقة 13 الثالثة عشر من المسلسل المصري "قمر هادي" كاملةً بجودة عالية الدقة HD، علمًا أنّ المسلسل حاز على اهتمام الجمهور العربي وها هو يحقّق مزيدًا من المشاهدات والمتابعة.

شاهد الحلقة 13 الثالثة عشر من مسلسل قمر هادي كاملة بجودة HD على يوتيوب

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ويقود النجم المصري الشاب هاني سلامة بطولة المسلسل، ويشاركه في البطولة نخبةً من ألمع نجوم الشاشة المصرية، أبرزهم: داليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور.

وتدور أحداث مسلسل "قمر هادي" في إطار درامي ملئ بالتشويق والإثارة حول تاجر المخدرات "هادي أبو المكارم" الذي يمتلك معرض سيارات فارهة، متخذًا إياه ستارًا لغسيل الأموال من تجارة المخدرات، وتنشب بينه وبين التجار الكثير من الخلافات.

يذكرُ أنّ مسلسل "قمر هادي"، هو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج تامر مرسي، وبطولة النجم المصري هاني سلامة، وباقة أخرى من النجوم الفنانين.