تراند اليوم : مسلسل كلبش الجزء 3 الحلقة 13:شاهد الحلقة 13 من مسلسل...

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يمتظر عشاق مسلسل كلبش الجزء الثالث عشاق الدراما المصرية الحلقة الثالث عشر بفارغ الصبر عرض الحلقة 13 من مسلسل كلبش الجزء الثالث ,وتعرض الحلقة 13 من مسلسل كلبش الجزء الثالث مساء اليوم والذي يذاع على شاشة قنوات MBC، كما سيتم عرض الحلقة ١٣ من كلبش ٣ عبر قناة “إم بي سي 4” ، وهو ما يترقبه عشاق الدراما المتحمسين لهذا العمل الدرامي الذي حاز على نجاح ونسبة مشاهدة كبيرة في موسميه الإثنين الماضيين.

وتعرض قناة MBC 4 مسلسل كلبش 3 الحلقة 13 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والإعادة ستكون في تمام الثانية عشر مساءً، والإعادة الثانية في السادسة صباحاً، وأيضاً سيتم إعادة مسلسل كلبش الثالثة في الحادية عشر صباحاً من اليوم التالي، ليتسنى لعشاق

احداث الحلقة 13 كلبش 3

يشهد الجزء الثالث من “كلبش” قراراً مصيرياً من سليم الأنصاري الذي يقرر الاستقالة من وزارة الداخلية لإنشاء شركة أمن وحراسات خاصة به، وذلك بعد تعرضه لضغوطات من هشام سليم وهو أحد أعداءه خلال حلقات المسلسل.

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وتتسارع الأحداث في الحلقة 13 من كلبش الجزء الثالث، وتشهد خلافات بين سليم الأنصاري وشريكه بالشركة في أجواء من الغموض والإثارة خصوصاً مع محاولات توريط الأول في أعمال تجسس، إلى جانب محاولات أعداءه للضغط عليه عن طريق ابنه الوحيد.

أبطال كلبش 3 الحلقة ١٣

الموسم 3 من كلبش انضم إليه كوكبة جديدة من نجوم العمل الدرامي وبينهم احمد عبد العزيز وهشام سليم ويسرا اللوزي وهيدى كرم، ويشارك أيضاً في بطولة العمل الفنانون هالة فاخر واحمد العوضي ومحمد على رزق والعمل من تأليف لباهر دويدار وإخراج لبيتر ميمي.

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