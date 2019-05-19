تراند اليوم : دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان :دعاء اليوم الثالث عشر...

يومٌ بعد الآخر ونصل إلى منتصف شهر رمضان الكريم، ومع كل دقيقة تمر به ينبغي للمسلم أن يغتنمها، فشهر رمضان شهر البركات والرحمات من المولى سبحانه وتعالى، ففيه يستجيب الله عز وجل لعباده الصائمين العابدين، فـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي – ﷺ –، قال: “ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ”. ومن هذا المنطلق تقدم “تريندات” دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان .

ويكثر المسلمون فى هذه الأيام من الدعاء، فشهر رمضان شهر البركات وشهر العتق من النار، ففيه يستجيب الله عز وجل لعباده الصائمين.

دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان

ففى حديث عن النبي ﷺ قال: “ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ”.

ونقدم فيما يلي بعض الأدعية المستحبة فى شهر رمضان..

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