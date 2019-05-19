تراند اليوم : دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان :دعاء اليوم الثالث عشر...

يومٌ بعد الآخر ونصل إلى منتصف شهر رمضان الكريم، ومع كل دقيقة تمر به ينبغي للمسلم أن يغتنمها، فشهر رمضان شهر البركات والرحمات من المولى سبحانه وتعالى، ففيه يستجيب الله عز وجل لعباده الصائمين العابدين، فـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي – ﷺ –، قال: “ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ”. ومن هذا المنطلق تقدم “تريندات” دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان .
ويكثر المسلمون فى هذه الأيام من الدعاء، فشهر رمضان شهر البركات وشهر العتق من النار، ففيه يستجيب الله عز وجل لعباده الصائمين.
دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان
ففى حديث عن النبي ﷺ قال: “ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ”.
ونقدم فيما يلي بعض الأدعية المستحبة فى شهر رمضان..
“اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك، وجُدْ علينا بفضلك ورحمتك ومغفرتك وامتنانك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعلنا ممّن وفرت له أقسامه فأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، برحمتك يا أرحم الراحمين! اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، وعند الثّواب من الحائزين، وعند النّعماء من الشّاكرين، وعند البلاء من الصّابرين، ولا تجعلنا ممّن استهوته الشّياطين فقذفته في الجحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
ا الشهر الذي أنزلتَ فيه القرآن وأنزلت فيه آيات بيّنات من الهدى والفرقان، اللّهم ارزقنا صيامه، وأعنّا على قيامه، واجعل الله فيما تقضي من الأمرالمحتوم، وفيما تُفرّق من الأمرالحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يُرَدّ ولا يُبدّل أن تكتبني من عتقاء هذا الشّهر، وأن تكتبني من حُجّاج بيتك الحرام، المبرور حجّهم، والمشكور سعيهم، والمغفور ذنبهم، والمُكَفَّرعنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتُقدّر أن تُطيل عمري، وتُوسّع عليّ من الرّزق الحلال يا رب العالمين”.
“اللهم إني أسالك أن ترفع ذكري ، و تضع وزري ، و تصلح أمري ، و تغفر لي ذنبي”.
“اللهم إني أسالك إيماناً لا يرتد ، و نعيماً لا ينفد ، و مرافقة محمد (صلى الله عليه وسلم) في أعلى جنة الخلد”.“اللهم حبّب إلينا الإيمان و زيّنه في قلوبنا ، و كره إلينا الكفر و الفسوق و العصيان ، و اجعلنا من الراشدين”.”