تراند اليوم : شاهد نت مسلسل هوجان الحلقة 13 ..مسلسل هوجان ..مسلسل هوجان...

مصر -الخليج 365

وهذا ينشر لكم موقعنا الاخباري -الخليج 365 احاث مسلسل هوجان بطولة الفنان محم امام ,ويترقب اليوم ملايين المشاهدين في مصر والعالم العربى مشاهدة مسلسل هوجان الحلقة 13، للفنان محمد إمام، والذي يذاع فى إطار سباق مسلسلات رمضان 2019، من خلال قناة الحياة، ومن المنتظر أن يكشف مسلسل هوجان الحلقة 13، عن العديد من الأحداث والمفارقات الكوميدية، استكمالاً لأحداث الحلقة 12 من مسلسل هوجان، والتي جاء بها عدد من الأحداث والمفارقات المثيرة.

مشاهدة مسلسل هوجان الحلقة 13 .مسلسل هوجان الحلقة الثالث عشر . مسلسل هوجان محمد امام . مسلسل هوجان 2019 . شاهد نت مسلسل هوجان محمد امام ..

أحداث مسلسل هوجان الحلقة 12

تضمن مسلسل هوجان الحلقة 12 عدد من الأحداث منها، غضب نور من والدها “كمال بيه اللباد” اعتقادًا منها بشرائه الرسومات واللوحات الفنية التى عرضتها بالكامل داخل المعرض، فى محاولة لإرضائها غير أن صديقتها أقنعتها بأن المشترى ليس أبيها، وتعدى بلطجية بهلول على “لطفى الحراق”، بسبب محاولة لطفى مراقبة بهلول حتى يتمكن من سرقته، إلا أن بهلول لقنه درسًا وتركه يرحل، وتناول كمال اللباد مع أفراد أسرته الطعام فى أحد المطاعم، ودخول “رامى” ابن أحد رجال الأعمال الذى كان يعمل مع كمال وخسرت شركته، فقام بتوبيخه أمام ابنته وزوجته واتهمه بأنه أخذ أموال والده، وتعدى أفراد الحراسة عليه غير أن “هوجان” تمكن من كمال بيه وضرب حرس رامى.

موعد عرض مسلسل هوجان الحلقة 13

يعرض مسلسل هوجان الحلقة 13 في تمام الساعة 10.30 مساءً وذلك عن طريق قناة الحياة، وتكون اعادة مسلسل هوجان الحلقة 13، فى تمام السابعة صباحاً والثالثة عصرا، وبجانب هذا يعرض مسلسل هوجان على قناة أبوظبي دراما، في التاسعة مساء ابتداء من اليوم والإعادة في اليوم التالي الساعة الواحدة ظهرًا، بينما يعرض على قناة أبو ظبى فى السادسة مساء والإعادة تكون في الثانية بعد منتصف الليل.