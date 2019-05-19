مشاهدة مسلسل مني وفيني الحلقة 13 الثالثة عشر حصريًا كاملة بجودة عالية الدقة HD

يحظى مسلسل "مني وفيني" الذي يُبثُ حصريًا على قناة سما دبي الفضائية خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهور الخليجي والعربي على حدٍ سواء، ويخوضُ غُمار المنافسة بكامل زخمه في السباق الرمضاني 2019.

ونعرضُ لكم اليوم حصريًا الحلقة 13 الثالثة عشر من مسلسل "مني وفيني" كاملةً بجودة عالية الدقة HD، علمًا أنّ المسلسل حاز على اهتمام الجمهور العربي ويحقّقُ نسبًا عالية من المشاهدة والمتابعة.

شاهد الحلقة 13 الثالثة عشر من مسلسل مني وفيني كاملة بجودة HD على يوتيوب

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ويقودُ النجم الكويتي حسين المنصور بطولة المسلسل، ويشاركه في البطولة نخبة من ألمع نجوم الشاشة الكويتية والخليجية، أبرزهم: باسمة حمادة، محمد العجيمي، مشاري البلّام، أحلام حسن، محمود بوشهري، صمود الكندري، وللمرة الأولى تشارك الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني.

ويشارُ إلى أنّ أحداث مسلسل "مني وفيني" تدورُ حول المشاكل الاجتماعية التي تواجه الكثيرين في الكويت وخارجها، التي تحدث ما بين الآباء والأبناء ومعاملة الزوج للزوجة من الصورة الحسنة والسيئة، ويعرضها بقالبٍ درامي مشوّق ورائع.