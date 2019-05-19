مشاهدة مسلسل فكرة بمليون جنيه الحلقة 15 الخامسة عشر حصريًا كاملة بجودة عالية الدقة HD

نعرضُ لكم اليوم حصريًا الحلقة 15 الخامسة عشر من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للنجم الشاب علي ربيع، ضمن المسلسلات المصرية التي تنافسُ بقوة في الماراثون الدرامي، ويحظى بمتابعةٍ واسعة من الجمهور المصري والعربي على حدٍ سواء، في السباق الرمضاني 2019.

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ويُبث مسلسل "فكرة بمليون جنيه" حصريًا على قناة MBC مصر، يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، ونال المسلسل على إعجاب الجمهور العربي، وما زال يسجّلُ نسبًا عالية من المشاهدة والمتابعة.

ويقودُ الفنان المصري علي ربيع ونجم مسرح مصر بطولة المسلسل، ويرافقه في البطولة عدد من النجوم والفنانين، أبزرهم: صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، ووليد فواز، وحنان سليمان، وأحمد سلطان، ومايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، هو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وبطولة نجم مسرح مصر علي ربيع، وباقة أخرى من النجوم والفنانين.