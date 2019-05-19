مشاهدة مسلسل العاصوف 2 الحلقة 13 الثالثة عشر كاملة حصريًا بجودة HD – رمضان 2019

ينافسُ المسلسل السعودي "العاصوف 2" بكامل زخمه في الماراثون الدرامي، ضمن المسلسلات الخليجية المشاركة في السباق الرمضاني 2019، ويحظى "العاصوف 2" بمتابعةٍ واسعة من الجمهور الخليجي والعربي على حدٍ سواء، ونعرضُ لكم اليوم حصريًا الحلقة 13 الثالثة عشر من مسلسل "العاصوف 2".

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ويُبثُ مسلسل "العاصوف 2" حصريًا على قناة MBC4 ، يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، وحاز المسلسل على اهتمام الجمهور العربي، وبعد تفوّقه في الجزء الأول رمضان العام الماضي، عاد هذا الموسم لينافس بالجزء الثاني، وها هو يحقّقُ نسبًا عالية من المشاهدة والمتابعة.

ويقودُ النجم السعودي ناصر القصبي بطولة مسسلسل "العاصوف 2"، ويشاركه في البطولة نخبة من ألمع نجوم الشاشة السعودية والخليج العربي، أبرزهم: ليلى السلمان وعبد اﻹله السناني وريم عبدالله وريماس منصور وفادي صبيح، وباقة أخرى من الفنانين والنجوم ذات الحضور والثقل الفني.

يشارُ إلى أنّ أحداث مسلسل العاصوف الجزء الثاني، تتركّزُ في حقبة الثمانينات وما حملته بين طياتها من تحوّلاتٍ سياسية واقتصادية عصفت بالمنطقة في تلك الفترة الزمنية المليئة بالأحداث منذ بدايتها، ممثلة بالثورة في إيران والحرب العراقية – الإيرانية وتأثر المجتمع الخليجي بها وما رافقها من تغيّراتٍ على المجتمع السعودي.