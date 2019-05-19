مشاهدة مسلسل الحرملك الحلقة 13 الثالثة عشر كاملة – الصراع على السلطة

نعرضُ لكم اليوم الأحد، حصريًا الحلقة 13 الثالثة عشر من المسلسل السوري "الحرملك"، ضمن أضخم المسلسلات التاريخية التي تنافس بقوة في الماراثون الدرامي، ويحظى بمتابعةٍ واسعة من الجمهور العربي.

شاهد الحلقة 13 الثالثة عشر من مسلسل الحرملك HD على شاهد نت عبر الرابط هنا

ويُبث "الحرملك" حصريًا على قناة MBC4 يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، ونال على إعجاب الجمهور العربي، وما زال يسجّلُ مزيدًا من المشاهدات والمتابعة يومًا بعد يوم.

Advertisements

ويحملُ النجم السوري جمال سليمان لواء البطولة في "الحرملك"، ويشاركه في البطولة نخبة من ألمع نجوم الشاشة السورية والعربية، أبرزهم: الفنانة سلافة معمار، والنجم باسل خيّاط، والنجم باسم ياخور، والفنانة هبة نور، والنجم قيس الشيخ نجيب، وباقة أخرى من النجوم والفنانين ذات الحضور والثقل الفني.

وتدورُ أحداث الحرملك حول وصول المماليك إلى السلطة والتحكّم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.

يشارُ إلى أنّ أحداث المسلسل تركّزُ حول تهريب حنّة "درة" من السجن بواسطة نائب آمر السجن، وأثناء هروبها وجد الحراس أنّ مراد باشا مقتول وتم إبلاغ عزمي باشا (أحمد فهمي) أثناء تواجده في بيت قمر الملقب بالحرملك (سلافة معمار) وهي السبب في حبس حنة.