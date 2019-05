قريبا نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة الترم الثانى برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة ينتظرها العديد من الطلبة وأولياء أمورهم لمعرفة مصير أبنائهم، خاصة وأن الصف الثالث الإعدادى يعتبر مرحلة إنتقالية، يتحدد على أثرها مستقبل الطالب العلمى، والمرحلة التى سينتقل إليها، وهل مجموعه فى الشهادة الإعدادية سيجعله ينتقل الى الثانوى العام أم إلى الثانوى الفنى، وقد بدأت إمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2018 محافظة الجيزة خلال هذا الاسبوع.

إمتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة الجيزة انتهت يوم الخميس 16 مايو 2019، ولم ترد لمديرية التربية والتعليم بالجيزة أى شكاوى من صعوبة الإمتحانات، سوى امتحان الهندسة وأكد نسبة كبيرة من طلبة الصف الثالث الإعدادى أن الإمتحانات قد جاءت جيدة وأن الأسئلة قد جاءت فى مستوى الطالب المتوسط، بلا أى تعقيدات أو أسئلة خارج المنهج، وقد بدأت الكنترولات عمله امباشرة بعد إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، وستستمر أعملب التصحيح والمراجعة لعدة أيام، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الأسبوع القادم.

للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة من موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة لنتائج الامتحانات اضغط هنا

نتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى محافظة الجيزة، والتى من المتوقع أن يتم إعتمادها من محافظ الجيزة خلال الأسبوع القادم، ثم يتم الإعلان عن الناجحين ونسبة النجاح بين الطلاب وعدد من حضروا الإمتحانات وكل التفاصيل فى مؤتمر صحفى ستعقده مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كما سيتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية على رابط مديرية التربية والتعليم من هنا،رابط اليوم السابع للإ ستعلام عن نتيجة إعدادية الجيزة من هنا.

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أثناء تفقد سير امتحانات الشهادة الاعدادية قد صرح أنعدد طلاب الصف الثالث الاعدادى الذين تقدمو للامتحانات على مستوى جميع ادارات محافظة الجيزة قد بلغوا فى الترم الثانى 150 ألف طالب وطالبة الامتحانات على مستوى المحافظة داخل 603 لجان.

