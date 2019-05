قريباً نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية الترم الثانى عبر البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية من المنتظر أن تظهر خلال هذا الأسبوع، حيث يتلهف طلبة الصف الثالث الاعدادى بجميع مدارس الاسكندرية ، إلى معرفة نتيجتهم والإطمئنان على مجموعهم، خاصة وأن المجموع سيتوقف عليه إنتقالهم الى الثانوى العام أو الى الثانوى الفنى الذى يشمل مرحلة الثانوى التجارى والصناعى والزراعى والفندقى، وقد انتهت الامتحانات وستبدأ أعمال التصحيح و المراجعة الدقيقة ورصد الدرجات.

إمتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسكندرية قد مرت بسلام، وأكدت الأستاذة آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثانى كانت تسير على ما يرام وفى هدوء تام، ولم ترد الى غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظة أية شكاوى من الامتحان.

رابط بوابة الاسكندرية الإلكترونية

بعد إنتهاء الإمتحانات بدأت عمليات تصحيح أوراق الاجابات داخل كنترول التابع لمحافظة الاسكندرية حيت يتم التصحيح والمراجعة الدقيقة وسط تأمين كامل من وزارة الداخلية. وسيتم فى غضون أيام قليلة الإنتهاء من المراجعة ورصد الدرجات، وسيقوم بعدها محافظ الاسكندرية بإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية تمهيدا لإعلان النتيجة على مواقع الانترنت. ويمكن لجميع الطلبة الأستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال هذا الرابط

كانت امتحانات الصف الثالث الاعدادى محافظة الاسكندرية قد بدأت يوم السبت 11 مايو 2019 و استمر سير الامتحانات حتى يوم الخميس 16 مايو 2019، و كان قد تقدم للامتحان 82699 طالبا بالشهادة الإعدادية ، تم توزيعهم فى 324 لجنة على مستوى المحافظة، و قد أدى 1985 طالبا بالمهني والتربية الخاصة امتحانهم موزعوم على 12 لجنة.

