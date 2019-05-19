نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الاساسى

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسى الثانى 2019، سوف تظهر خلال أيام قليلة ، و ذلك من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة الجيزة و أيضا عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، كانت امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى قد انتهت يوم الخميس الماضى، بعد مارثون بدأ من يوم السبت 11 مايوم 2019، و كانت هناك بعض الشكاوى من امتحان الهندسة لغات و عربى.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة الجيزة

فى خلال أيام قليلة سوف يعتمد السيد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الفصل الدراسى الثانى 2019، يمكن الان لجميع طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادى، فى محافظة الجيزة، الحصول على نتائجهم بمجرد نشرها عبر بوابة نتائج التعليم الاساسى وذلك عن طريق ادخال رقم جلوسهم، ثم يحصلون على النتيجة كاملة، ودرجات المواد بالتفصيل.

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للدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا كان هناك تصريح من الاستاذ خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بأن أعمال التصحيح لكل الاجابات تمت فور انتهاء الامتحانات، و أنه سيتغرق هذا بعض الوقت حتى يتم التصحيح و المراجعة، و من المنتظر اعلان النتيجة خلال الاسبوع القادم فور نهاية أعمال التصحيح ورصد الدرجات مباشرة. حظ سعيد لجميع الطلبة والطالبات.

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