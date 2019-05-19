نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة الإسكندرية، أصبحت محط أنظار الكثير من طلبة المرحلة الإعدادية، وينتظرها أولياء الأمور بفارغ الصبر خلال الساعات القادمة، وقد انتهت الامتحانات يوم الخميس 18 يناير 2018، وبدأت عمليات التصحيح بعدها ، وقد أعلنت الأستاذة آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، أن عمليات تصحيح أوراق إجابات الصف الثالث الإعدادي قد قاربت على الانتهاء، وأنه يجرى حاليا إعداد النتيجة تمهيدا لاعتمادها من قبل محافظ الإسكندرية، ثم إعلانها في المدارس يوم الثلاثاء 23 يناير 2018.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وكيل وزارة التربية والتعليم، أكدت أيضا فى تصريحاتها أن نتائج الشهادة الاعدادية غى نصف العام مطنئنة، وأن نسب النجاح مرتفعة، وأن نتيجة الشهادة الاعدادية يمكن للطلبة وأولياء أمورهم الحصور عليها فور نشرها من خلال رابط وزاراه التربية والتعليم في الإسكندرية

مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية

تحديث: الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم 22 يناير نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام 2018 ، ترتيب نسب النجاح في الإدارات التعليمية فقد بلغت نسبة النجاح في إدارة الجمرك 98.1٪، و نسبة النجاح في إدارة العجمي التعليمية وصلت إلى 97.2٪، و نسبة النجاح في إدارة غرب التعليمية 9.06٪، و نسبة النجاح في وسط التعليمية بلغت 87.7٪، أما عن نسبة إدارة شرق التعليمية 86٪، وإدارة برج العرب بلغت 79٪، غما نسبة النجاح في إدارة العامرية 71.4٪، وفى إدارة منتزه التعليمية 59.6٪.

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