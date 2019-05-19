تراند اليوم : بعد واقعة “منى فاروق وشيما الحاج”.. “الإفتاء” تدعو المصريين للستر

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع “فيسبوك” منشور يحث على الستر بين الناس، على خلفية انتشار الفيديوهات الجنسية المسربة للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج والتي ملأت منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

واستعانت “الإفتاء” بجزء من الحديث النبوي الشريف، الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: “مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ”.

Advertisements

وكان الفناتين قد ظهرتا لأول مرة في فيديو خلال التحقيقات معهما، وهما في حالة انهيار والدموع تنهمر من عينيهما وعبرا عن ندمهما الشديد، كما طلبا من الجمهور بالستر عليهم ووقف نشر الفيديوهات الخاصة بهن.

فيما تم وتوجيه الاتهامات لهما بالتحريض على الفسق ونشر الرزيلة، لترتفع وتيرة الأزمة في القضية التي تقف الآن عند حبس المتهمتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت المتهمتين التزماتا خلال الفترة الماضية، بإخفاء وجهمها عن الأنظار، فترة ذهابهن للنيابة وحاولتا التهرب من التصوير أثناء نزولهما من سيارة الترحيلات ودخولهما المحكمة للعرض على النيابة لاستكمال التحقيق.