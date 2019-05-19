اسماء المدارس التي رفعت النتائج للطلاب الكويت 2019 - المربع الالكتروني

تفقَّد مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان عدداً من لجان الامتحانات في مدارس مدينة صباح الأحمد، للاطمئنان على سير الامتحانات وإزالة اي عراقيل قد تواجه المتعلمين والمعلمين.

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من جانب آخر، أعلن الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط المهندس ياسين الياسين عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة، تتيح لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال من دون عناء الذهاب إلى المدرسة.

واعتبر الياسين أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجّه الحكومي نحو خلق بيئة إلكترونية فعّالة تسهم في سهولة إنجاز الخدمات، وفق معايير الحكومة الإلكترونية وسرّية تداول المعلومات، وذلك بعد أن قامت إدارة نظم المعلومات بإنجاز الخدمة، واعتمادها من قطاع التعليم العام.

وفي وقت سابق، استأنف طلبة الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر امتحاناتهم أمس، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، حيث مر اليوم الأول في الأسبوع الثاني من الامتحانات بسلام.