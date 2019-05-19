شاهد: مسلسل حكايتي الحلقة 14 داليدا بعد الخيانة

انتهت الحلقة السابقة من مسلسل "حكايتي" نهاية مشوقة بعدما استطاع أحمد حاتم "أدهم" الوصول إلى ياسمين صبري "داليدا" في الاتيليه الذي تعمل به، بعد خيانة وفاء عامر "فريدة" صاحبة الأتيليه لها والاتصال بـ "أدهم" لتدله على مكانها.

الحلقة 14 هنـــا

وشهدت الحلقة مشكلة كبيرة بين "فريدة" و"داليدا" بعدما قامت الأولى بسرقة مجهود الثانية ونسبته لنفسها، ودخلت بالفستان الذي صممته "داليدا" في مسابقة وفازت بها، وهو ما جعل "داليدا" تصعد على المسرح وتفضحها أمام الجمهور.

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وظهرت بوادر أزمة بين أحمد صلاح حسني "على" وابن عمته الذي بدأ في الظهور داخل الميناء، محاولة منه لمشاركته العمل وعدم ترك الأمور كاملة له، خوفًا من عدم تمكنه من الحصول على ميراث جده، ولكنه تعامل بشكل سيئ مع العمال ما جعل "على" يصطدم به.

وحاولت زوجة جمال عبد الناصر "سليم" أن تغادر المنزل، وذلك بسبب الظروف السيئة التي يعيشها بعدما خسر كل شئ، حيث تدخل ابنه إسلام جمال "حسام" في الأمر وقام بحبسها في المنزل ومنعها من الخروج.

واتصلت "فريدة" بـ "داليدا" وطلبت منها العودة للأتيليه وأكدت لها أنها ستصالحها، وبالفعل عادت "داليدا" وظلت "فريدة" تتحدث معها لمحاولة تعطيلها حتى وصول "أدهم"، حيث اتضح أنها قامت بالاتصال به وكشف مكان "داليدا" له، لتتفاجئ "داليدا" بـ "أدهم" يدخل عليها الآتيليه في نهاية الحلقة.