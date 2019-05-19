طائرة مقاتلة توقظ الصائمين لتناول السحور برمضان في اندونيسيا

قامت قوات السلاح الجوى الاندونيسي بمشاركة ايقاظ الناس على السحور مستخدمة طائرة من طراز أف 16 الحربية وفقا لوسائل اعلام محلية .

وقالت القوات عبر حسابها على تويتر فى الاسبوع الاول من شهر رمضان إنه سيجري تدريباته في عدد من المدن في جزيرة جاوة قبل الفجر.

وبحسب موقع جاكرتا بوست قالت التغريدة: "إن شاء الله، سوف ننفذ التقليد لإيقاظ الناس للسحور باستخدام طائرة مقاتلة".

ونقل موقع صحيفة كومباس المحلية عن المتحدث باسم سلاح الجو الكولونيل سوس م. يوريس قوله إن المهمة ليست مجرد الحفاظ على التقاليد، وإنما لدواع تتعلق بالوقت المناسب للتدريب خلال رمضان.

والفجر هو الوقت الأنسب للطلعات الجوية بالنسبة للطيارين المقاتلين، وفقا لخبراء طبيين نصحوا بعدم التدريب بعد الساعة العاشرة صباحًا ، عندما تبدأ مستويات السكر في الدم بالهبوط بسبب الصيام وفقا ل"سكاي نيوز".

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وقال سوس:"ليس من المفضل أن يجري الطيارون طلعات جوية ومستويات السكر في الدم لديهم منخفضة".

وأضاف أن المهمة بذلك أصبحت مشتركة، وتحولت لإيقاظ الناس لتناول السحور أثناء وقت التدريب.

وبذلك سيسمع الناس هدير الطائرات المقاتلة في السماء عندما تحلق بشكل منخفض فيستيقظون لتناول السحور.

وبدأ البرنامج التدريبي وقت الفجر من قبل القوات الجوية قبل عدة سنوات. وتستخدم فيه نوعان من الطائرات بشكل رئيسي هما أف 16 وتي 50 آي.