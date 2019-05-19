“رابط ” نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة – نتيجة الشهادة الإعدادية 2019...

ينتظر بشغف طلبة شهادة الصف الثالث الاعدادي 2019 بالجيزة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لهذا العام الدراسي الجاري عبر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على الأنترنت، وذلك بعدما انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجيزة والمحافظات الأخرى ولعل الجميع الآن ينتظر النتائج بالكثير من الصبر والقلق خاصة أولياء أمور جميع الطلاب في هذا العام الدراسي الذي سيحدد كثيراً مستقبل الطالب في المرحلة الثانوية.

وكانت عمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات الخاصة بأوراق طلبة الشهادة الإعدادية 2019 قد بدأت ويتبقى أن يعتمد النتيجة السيد الحافظ أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الأيام القليلة المقبلة حسب المؤشرات التي أتت إلينا من مديرية التربية والتعليم، وينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور بالمحافظة النتائج بالكثير من الترقب والقلق، بسبب أن تلك السنة الدراسية للمجموع عامل هام في تحديد المدرسة الثانوية التي سوف يلتحق بها الطالب في العام المقبل.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

سنوفر لكم طلبة الصف الثالث الإعدادي خلال الساعات المقبلة روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 خلال الأيام المقبلة، بعدما أقترب تماماً ظهورها وإعلانها بشكل رسمي، وكعادة موقع نجوم مصرية الإخباري فأننا سوف نستمر معكم حتى ظهور النتائج لجميع الطلبة بعدما تم الانتهاء من تصحيح أورواق الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة وسيكون اليوم الأربعاء حاسماً بشكل كبير في اعتماد النتائج.

خلال أيام قليلة ستكون نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة متاحة عبر الأنترنت، وكان طلاب الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة قد تقدموا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بحدود ما يقارب 145 الف طالب وطالبة في مختلف مدارس ولجان المحافظة

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