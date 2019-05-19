رابط الحجز معبر باب الهوى 2019 - اجازة العيد

أصدرت إدارة معبر باب الهوى، الليلة، تنويها مهما للمواطنين السوريين المقيمين في تركيا، بشأن رابط الحجز لإجازة عيد الفطر 2019، ومواعيد الدخول والسفر.

وقالت إدارة معبر باب الهوى في بيان مقتضب عبر (فيسبوك) : السادة أصحاب الموافقات الراغبين بالسفر إلى تركيا، يمكنكم السفر يوميا من الساعة الثالثة ولغاية الساعة الخامسة عصرا، اعتبارا من تاريخ 20 مايو 2019، وحتى الحادي والثلاثين من الشهر نفسه.

وفيما يتعلق بالتسجيل لدخول الحالات الطبية من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، فيمكن للراغبين في ذلك مراجعة العيادات الخارجية لمستشفى باب الهوى، مقابل مركز الانطلاق في المعبر، في حين بالنسبة للقاصرين مادون 18 سنة، يجب عليهم مرافقة الأهل أو الأقارب.

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وفيما يخص الوضع الحالي للمعبر، فقد تم اليوم، خروج المسافرين من تركيا إلى سوريا، والتسجيل لطلبات الترانزيت والطلاب، في حين الحركة التجارية مستمرة بالإضافة إلى دخول الحالات الاسعافية الساخنة والباردة كما المعتاد.

وأوردت إدارة معبر باب الهوى عبر موقعها الرسمي رابط الحجز للمواطنين من أجل قضاء إجازة العيد للراغبين في العودة من تركيا في سوريا اضغط هنا

الجدير ذكره في هذا السياق، أن هناك ملايين المواطنين الذين يحملون الجنسية السورية يعيشون في. سوريا سواء بسبب العمل أو الدراسة أو اللجوء، فيما يتمكن جزء منهم من الذهاب إلى بلاده لرؤية أهله في المناسبات مثل عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.