نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية “الصف الثالث” برقم الجلوس على مديرية التعليم...

سنتعرف من خلال تلك المقالة على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية، بعدما انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الأول من أداء الامتحانات الخاصة بهم، وينتظرون الآن ظهور النتائج الخاصة بهم وسط قلق كبير، نظراً لان هذا العام الدراسي سيكون للمجموع عامل كبير في تحديد المدرسة الثانوية التي سوف يلتحق بها الطالب في العام القادم لذلك القلق يمتد أيضاً إلي أولياء الأمور، ومن خلال تلك المقالة سوف نتابع أخبار وموعد ظهور النتيجة على الأنترنت.

وبدأت الآن إجازة أخر العام للشهادة الإعدادية 2019، بعدما أنتهي الطلاب من أداء كافة الامتحانات، وبدأت الآن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ومن المتوقع ان تستمر خلال الفترة المقبلة، وبعد ذلك تتم عملية مراجعة أوراق الامتحانات وستكون بتدقيق كامل نظراً لأهمية السنة الدراسية في مستقبل الكثير من الطلاب، وبعد ذلك سيتم تجميع الدرجات ومن ثم إرسال النتائج إلي السيد محافظ الشرقية من أجل اعتمادها فوراً وبعد ذلك ستكون متاحة للجميع عبر الأنترنت.

نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية

وكعادة موقع نجوم مصرية سنستمر في المتابعة معكم حتى ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي، وسنوفر إليكم رابط مباشر للنتيجة فور ظهورها واعتمادها مباشرة، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة على موقع البوابة الإلكترونية للغربية وموقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الغربية على الأنترنت خلال الأسبوع المقبل.

← إقرأ أيضاً: