نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس نتائج السادس الإبتدائي الأزهري على...

نستعرض معكم زوار موقعنا الكرام نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الترم الثاني 2019 ، حيث بدأ طلاب الشهادة الإبتدائية بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، امتحانات جميع المواد الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني والنهائي للعام 2019، من يوم الإثنين 13 مايو وتستمر الامتحانات حتى يوم الأحد 19 مايو 2019، حيث أدى الطلاب الشهادة الإبتدائية إمتحان القرآن الكريم شفوي والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، اللغة العربية وخط إملاء والرياضيات والتربية الفنية، والعلوم والحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، كما كان الامتحان مطابق للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية بما يقيس الفروق الفردية بين الطلاب، حيث لم يشكو الطلاب من الورقة الإمتحانية في جميع المواد الدراسية هذا العام.

نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية لعام 2019

كما كانت الإدارة المركزية لشئون التعليم الإبتدائي قطاع المعاهد الأزهرية على مستوى جميع المحافظات، قد أتمت كامل استعداداتها لإجتياز طلاب الشهادة الإبتدائية امتحاناتهم، وسط جو مناسب لأداء الإمتحانات وقد تم الإشراف على تلك التجهيزات من قبل الجهات المعنية بذلك.

بوابة الأزهر الإلكترونية – azhar result

كان طلاب الإبتدائية الأزهرية قد بدأوا الإمتحانات يوم الأثنين 13 مايو 2019 وحتى الأحد 19 مايو 2019 على مدار ستة أيام متتالية، ماعدا الجمعة فاصل إجازة رسمية، هذا ولم ترد أى شكاوى لغرفة العمليات التى خصصتها الإدارة المركزية بقطاع الأزهر لمراقبة الإمتحانات والرد على أى شكوى.

تعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019

رابط الإستعلام عن نتائج الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 بوابة الازهر الالكترونية

فور الإنتهاء الطلاب من أداء امتحان الشهادة الابتدائية الازهرية، يبدأ أولياء الأمور والطلبة على مستوى الجمهورية، بالبحث عن أي أخبار عن نتيجة بكل ترقب وشغف وخوف، هذا ومن المقرر إنتهاء جميع الأعمال الكنترول من تصحيح ورصد درجات الطلاب والمراجعة، حيث قد أعلن الشيخ علي خليل، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، عبر بوابة الازهر عن موعد بدء أعمال التصحيح للشهادة الإبتدائية، وأنها سوف تبدأ يوم الأثنين الموافق 20 مايو 2018 ، على أن يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من أعمال الكنترول بجميع المعاهد الأزهرية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، عبر البوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية الرسمية ، بعد اعتمادها من فضيلة وكيل الأزهر الأستاذ الدكتور عباس شومان.

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كيفية الإستعلام عن نتيجة طلاب الأزهر بالشهادة الإبتدائية الدور الأول 2019

يتبع الطالب أو الطالبة مجموعة خطوات ليستعلم بها عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الخاصة به كالآتى:

الدخول عبر بوابة بوابة التعليمية الإلكترونية للأزهر الشريف.

ثم إختيار نوع المرحلة.

تظهر نافذة يكتب بها رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الإستعلام عن نتيجته.

ثم الضغط على كلمة بحث.

فتظهر النتيجة واضحة بالدرجات لكل مادة على حدا.

يمكنك أيضا الحصول على أيضا على نتيجة الشهادة الابتدائية عبر تحميل التطبيق الخاص بالأزهر الشريف ، وهو تطبيق خاص بقطاع المعاهد الأزهرية على الهاتف المحمول، الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية، العاملة بنم الاندرويد وذلك عن طريق منصة جوجل بلاي الموجود فى كل تليفون محمول عن طريق رابط بوابة الأزهر الإلكترونية على المحمول، ومن خلال هذا التطبيق الذكي الخاص بالبوابة الإلكترونية بالقطاع الأزهري التعرف على اخبار الازهر اول بأول وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الازهرية من خلال هاتفك المحمول، ويتم ذلك من خلال الدخول قائمة النتائج ثم اختبار المرحلة التعليمية والتعرف من خلالها رقم الجلوس.

اعرف نتيجتك – نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية برقم الجلوس

هذا ومن المرتقب ظهور نتيجة الشهادة الإبتدائية خلال الأيام المقبلة بعد أن ينهي الطلاب امتحاناتهم، ونحن من خلال موقعنا نتمنى لأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الإبتدائية دوام النجاح والتوفيق، ونقدم من خلال موقعنا رابط الإستعلام عن النتيجة، بالإضافة إلى أنه يمكن ترك رقم جلوس الطالب المستعلم عنه في التعليقات لكي تستعلم عنه، ونكتب لكم النتيجة بكل سهولة ويسر ليصلك اشعار بارد بالنتيجة الشهادة الابتدائية عقب إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمى للأزهر.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

نتابع معكم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية على موقع بوابة الازهر الالكترونيه، المرفق بالاعلى وفور اعتماد شيخ الازهر النتيجة سوف يتم تفعيل الرابط ويظهر مكان لإدخال رقم الجلوس استعلام النتيجة فتابعونا من خلال هذا التقرير، لمعرفة اخر اخبار نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري واحفظ رابط المقالة للدخول عليها مباشرة لاستلام النتيجه، او اكتب رقم جلوسك فى تعليق ليصلك اشعار بالرد بالنتيجة فور ظهورها بالتوفيق لأبنائنا فى الشهادة الابتدائية بجميع المعاهد الأزهرية فى مصر.

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