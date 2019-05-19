التقديم والتسجيل في رياض الأطفال 2019-2020|| ننشر لكم سن القبول وموعد التقديم والأوراق المطلوبة

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عبر موقعنا “نجوم مصرية” نقدم لكم متابعينا الكرام كل ما يتعلق حول التقديم والتسجيل رياض الأطفال 2019-2020 في المدارس الرسمية، حيث سنوضح لكم كيفية تسجيل بيانات تلاميذ رياض الأطفال للمدارس الحكومية عبر الموقع الإلكتروني لكل مديرية فضلاً عن توضيح مواعيد التقديم في رياض الأطفال والشروط المطلوبة، لذا فضلاً وليس أمراً يردى وضع المقال في قائمة المفضلة لديكم حتى يسهل الرجوع إليه وخاصة بعد الانتهاء من عملية التقديم والانتظار لمعرفة موعد النتيجة حيث سيكون لنا متابعة شاملة وحضرية نوافيكم من خلالها بكل ما يطرأ من جديد.
التقديم والتسجيل رياض الأطفال 2019-2020
وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما يتعلق ب موعد التقديم والتسجيل مرحلة رياض الأطفال فسوف تبدأ كل المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية في تلقي طلبات التقديم بداية من 1 يونيو المقبل وتستمر تلك المرحلة حتى يوم 30 من نفس الشهر.
تقديم وتسجيل رياض الأطفال 2019-2020 سيكون على 3 مراحل، كما سيكون التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص لكل مديرية، وفيما يخص التقديم للصف الأول الابتدائي المدارس الحكومية سيكون بداية من يوم 1 يونيو 2019 ويستمر لمدة شهر كامل أي ينتهي يوم 30 من ذات الشهر، ويكون التقديم من خلال روابط المواقع الإلكترونية الخاصة لكل مديرية تعليمية.
شروط التقديم في رياض الأطفال 2019- 2020
حدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حزمة من الشروط التي يجب توافرها في الطفل عند التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية “الحكومية”، كما أكدت الوزارة على أن هناك أولوية لاختيار الطفل الأكبر سناً وفقاً للأماكن والفصول المتاحة في كل مدرسة.
وفيما يخص شروط التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2019-2020 فهي تتمثل فيما يلي:
- يتم احتساب عمر الطفل بداية من تاريخ أكتوبر 2019م.
- يجب أن يكون سن الطفل في 1 أكتوبر 2019 يزيد عن 4 سنوات ولا يقل عن 6 سنوات.
- يتم التقديم في رياض الأطفال من خلال بطاقة ولي أمر الطفل.
- يتم التنسيق في رياض الأطفال 2019 عبر آلية محددة مركزية حيث يلتزم ولي الأمر بالتقدم من خلال مراكز التقدم التابعة لكل محافظة.
- تتيح المديريات التعليمية لولي الأمر 3 رغبات يتم التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيا.
- الالتزام من قبل ولي الأمر بالحيز السكني والمنطقة التي يسكن فيها.
- يسجل ولي الأمر 3 رغبات حيث يدون الإدارة الأقرب فالأقرب.
- تكون الرغبة الأولى لولي الأمر هي الإدارة التابع لها السكن باستثناء إدارة برج العرب فهي تقتصر فقط على الأطفال القاطنين بها طبقاً للعنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر.