التقديم والتسجيل في رياض الأطفال 2019-2020|| ننشر لكم سن القبول وموعد التقديم والأوراق المطلوبة

عبر موقعنا “نجوم مصرية” نقدم لكم متابعينا الكرام كل ما يتعلق حول التقديم والتسجيل رياض الأطفال 2019-2020 في المدارس الرسمية، حيث سنوضح لكم كيفية تسجيل بيانات تلاميذ رياض الأطفال للمدارس الحكومية عبر الموقع الإلكتروني لكل مديرية فضلاً عن توضيح مواعيد التقديم في رياض الأطفال والشروط المطلوبة، لذا فضلاً وليس أمراً يردى وضع المقال في قائمة المفضلة لديكم حتى يسهل الرجوع إليه وخاصة بعد الانتهاء من عملية التقديم والانتظار لمعرفة موعد النتيجة حيث سيكون لنا متابعة شاملة وحضرية نوافيكم من خلالها بكل ما يطرأ من جديد.

وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما يتعلق ب موعد التقديم والتسجيل مرحلة رياض الأطفال فسوف تبدأ كل المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية في تلقي طلبات التقديم بداية من 1 يونيو المقبل وتستمر تلك المرحلة حتى يوم 30 من نفس الشهر.

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تقديم وتسجيل رياض الأطفال 2019-2020 سيكون على 3 مراحل، كما سيكون التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص لكل مديرية، وفيما يخص التقديم للصف الأول الابتدائي المدارس الحكومية سيكون بداية من يوم 1 يونيو 2019 ويستمر لمدة شهر كامل أي ينتهي يوم 30 من ذات الشهر، ويكون التقديم من خلال روابط المواقع الإلكترونية الخاصة لكل مديرية تعليمية.