“نتيجة الإعدادية” بمحافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية برقم الجلوس “الصف الثالث...

نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني بمحافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية ينتظرها العديد من الطلاب للاطمئنان علي درجات نجاحهم، نظراً لانتقالهم إلي مرحلة هامه وهي الصف الأول الثانوي والتي تعد عامل هام لتحديد مستقبل جميع الطلاب، وقد صرح وكلاء مديريات التربية والتعليم بأن نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” جاري الانتهاء من رصد الدرجات ومراجعة جميع الدرجات الخاصة بالطلاب، وسوف يتم رفعها إلكترونياً علي موقع الوزارة، واليكم تفاصيل البحث عن “نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019.

ألاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني لجميع المحافظات 2019

يتم الدخول علي موقع عرض النتائج المحدد من وزارة التربية والتعليم الآتي: بوابة التعليم الأساسي لظهور نتائج الامتحانات

يتم اختيار المرحلة الدراسية لكل طالب، ثم أدخال الرقم القومي الخاص بالطالب الموجود بشهادة الميلاد، أو رقم الجلوس.

يتم الضغط علي عرض النتائج لتظهر النتيجة بالدرجات.

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس

أكدت إحصائيات وزارة التربية والتعليم بأن عدد الطلاب بمحافظ القاهرة والإسكندرية والجيزة الذين أدوا الامتحانات خلال ألترم الثاني حوالي 265489 طالب وطالبة، قاموا بأداء الامتحانات داخل 985 لجنة، ولم تتلقى أي أدارة تعليمية داخل المحافظات أية شكاوى مقدمه سواء من الطلاب أو من أولياء الأمور حول صعوبة أحد الامتحانات وأن الامتحانات جاءت في مستوي جميع الطلاب، وقد أدي جميع الطلاب جميع المواد وهي اللغة العربية، والانجليزية، والرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، ومادة الحاسب الآلي، والتربية الفنية، ويعتبر أجمالي الدرجات للترم الثاني للصف الثالث الإعدادي هو 140 درجة ومثلها للترم الأول ليصبح أجمالي المجموع “للصف الثالث الإعدادي” هو 280 درجة.

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