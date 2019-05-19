تنويه هام: رابط الحجز معبر باب السلامة للسوريين - اجازة العيد 2019

فعلت السلطات الرسمية، الليلة، رابط جديد في معبر باب السلامة للمواطنين السوريين المقيمين في الأراضي التركية، من أجل حجز موعد اجازة عيد الفطر 2019، الذي يصادف مطلع الشهر المقبل.

وذكرت إدارة معبر باب السلامة في تصريح صحفي أنها تلقت إعلانا من الجانب التركي بأنه تم تفعيل رابط حجز موعد اجازة العيد بشكل رسمي، داعية المواطنين إلى التسجيل الآن.

ونوهت الإدارة عبر (فيسبوك) إلى أنه لا يحق للأشخاص الذي يمتلكون إذن عمل في تركيا الحجز لإجازة العيد في معبر السلامة، في حين يسمح للذين لديعم إذن العمل للعامل وحامل كملك.

وبدأت الموظفون العاملون في معبر السلامة على الحدود السورية التركية، باستقبال المواطنين الزائرين في اليوم الأول من إجازة عيد الفطر، موضحة أنها قدمت التسهيلات اللازمة لكل الأشخاص والرعايا الراغبين بالتسجيل.

رابط معبر السلامة حجز اجازة العيد 2019 اضغط هنا