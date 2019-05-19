حقيقة توقف برنامج خالد الملا "اللوبي"

أدت أغنية سياسية أداها الفنان الشعبي خالد الملا إلى إيقاف برنامج اللوبي الرمضاني الذي تبثه قناة أي تي في الكويتية، حيث كان ضيف البرنامج الناقد الرياضي يوسف البيدان قد أعلن في تغريدة عن إبلاغه بوقف البرنامج .

وصرح المدير التنفيذي للقناة المذيع أحمد الفضلي صرح في البرنامج نفسه بأن كلمات الأغنية لم تقصد الإساءة لأي جهة مبدياً احترامه للقضاء والقضاة.

وكان الفنان الشعبي خالد الملا قد أدى أغنية سياسية تتحدث عن الفساد تضمنت نقداً عاماً لجهات متعددة

من جهته، قال رئيس نادي التضامن السابق يوسف عبدالله البيدان في تغريدة له على تويتر إنه "للأسف تم إبلاغي بإيقاف برنامج اللوبي الرمضاني"، دون ذكر الاسباب التي ادت إلى ايقافه.

