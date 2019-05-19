نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر 2019 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس

ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر 2019 برقم الجلوس والاسم للطلاب والطالبات بمحافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني، حيث يترقب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم إعلان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الرسمي بإتاحة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018-2019م، وسيتم عرض نتائج الطلاب على موقع المديرية الإلكتروني رسمياً بعد أن يتم الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب والطالبات بالصف الثالث الإعدادي ومراجعة أوراق الإجابات ومن ثم رصد درجات الطلاب، وأخيراً اعتماد النتائج بشكل رسمي من قبل محافظ الأقصر، ومن خلال موقع نجوم مصرية رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر 2019

قام المستشار “مصطفى ألهم” محافظ الأقصر بتفقد لجان اختبارات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في مدينة الأقصر من أجل الاطمئنان على انتظام سير أعمال الاختبارات وتوفير الجو الملائم للطلاب والطالبات بالمحافظة، وذلك برفقة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة “عبد اللطيف عمران”، وقد قام محافظ الأقصر بالاستماع لأراء الطلاب ومدى رضاهم عن مستوى الاختبارات والاطمئنان على سير الامتحانات دون وجود أي معوقات، ومن جانبه وجه بتوفير كافة سُبل الراحة للطلاب والطالبات من أجل أداء اختباراتهم بكل سهولة ويسر.

وقد أوضح “عبد اللطيف عمران” مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر عدد الطلاب والطالبات الذين قاموا بأداء الامتحانات وعدد المقرات، حيث بلغ عدد الطلاب والطلاب بـ الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 16818 طالباً وطالبة، بينما بلغ عدد لجان الاختبارات 148 لجنة على مستوى محافظة الأقصر، وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية سير أعمال الامتحانات، ويمكن للطلاب حالياً الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر 2019 من خلال التالي:

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